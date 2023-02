Es geht zurück nach Mittelerde! Denn nach der Prime Video Serie „Die Ringe der Macht“ plant Warner Bros weitere Kinofilme rund um die „Der Herr der Ringe“-Fantasywelt von J.R.R. Tolkien.

Es sollen „mehrere“ Filme geplant sein.

„Der Herr der Ringe“ geht weiter

Fantasy-Fans haben es in den vergangenen Monaten und Jahren besonders gut! Denn mit dem „Game of Thrones“-Prequel „House of the Dragon“ und dem „Der Herr der Ringe“-Prequel „Die Ringe der Macht“ gab es zuletzt Serien aus dem Genre, die international für Euphorie sorgten. Und so wie es aussieht, geht der Hype rund um das Fantasy-Genre bald auch wieder im Kino weiter.

Denn pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum des finalen Films der Originaltrilogie – „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“ – machen Warner Bros und New Line eine Ankündigung, die Fans von Mittelerde wohl extrem freuen wird. Denn der Vorstandsvorsitzende von Warner Bros Discovery, David Zaslav gab jetzt bekannt, dass „mehrere“ Filme in Produktion seien. Grundlage für diese sollen erneut die Bücher von J.R.R. Tolkien sein.

Filme sollen das Universum von J.R.R. Tolkien weiter erforschen

Worum genau es in den neuen Kinofilmen gehen wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Nur so viel wird schon verraten: „Das riesige, komplexe und schillernde Universum, das J.R.R. Tolkien erträumte, ist als Film noch weitgehend unerforscht“, heißt es seitens Warner Bros. Eine Tatsache, die die Filme voraussichtlich ändern wollen. Einen ersten Vorgeschmack sollen Fans aber schon ziemlich bald bekommen. Denn derzeit arbeiten Warner Bros und New Line gemeinsam an dem Zeichentrickfilm „Der Herr der Ringe: The War of the Rohirrim“. In diesem soll das Geschehen in Mittelerde 183 Jahre vor den Ereignissen in „Der Herr der Ringe“ gezeigt werden. Derzeit ist eine Veröffentlichung 2024 geplant.

Die daraufhin folgenden neuen Filme reihen sich in ein immer größer werdendes Film- und TV-Universum rund um Mittelerde ein. Den Anfang machte dabei die Originaltrilogie „Der Herr der Ringe“ die in den frühen 2000er-Jahren international nicht nur an den Kinokassen große Erfolge hatte, sondern auch von Kritiker:innen gelobt wurde. Der dritte Teil in der Reihe räumte allein elf Oscars ab und wurde damals auch als Bester Film ausgezeichnet.

Ab 2012 folgte mit „Der Hobbit“ dann eine weitere Kinotrilogie, die die Vorgeschichte von „Herr der Ringe“ erzählt. Ob auch die neuen Filme in Form einer Trilogie veröffentlicht werden und worum es tatsächlich gehen wird, bleibt abzuwarten.