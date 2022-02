Der Superbowl hatte auch für „Herr der Ringe“-Fans eine ganz besondere Überraschung. Denn einer der heißersehnten Werbespots war der Trailer zur neuen Serie „Die Ringe der Macht“. Und der hatte schon so einige Highlights zu bieten.

In nur einer Minute bekommen Fans nämlich schon ziemlich beeindruckende Sneak Peeks der Serie.

Erster Trailer zu „Die Ringe der Macht“

Es dauert nicht mehr lange, dann bekommen „Herr der Ringe“-Fans endlich die langersehnte Prequel-Serie „Die Ringe der Macht“. Bis es am 2. September so weit ist, tröstet jetzt ein neuer Trailer, der schon einige Infos für Fans bereithält. Denn in dem einminütigen Clip gibt es jetzt erste Einblicke in die neue – alte Welt – der Fantasyreihe. „Die Ringe der Macht“ spielt nämlich tausende Jahre vor den Geschehnissen von „Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“.

„Vor dem König, vor den Gefährten, vor dem Ring beginnt in diesem Herbst eine neue Legende„, heißt es dementsprechend in dem Trailer. Die Serie widmet sich also jener Zeit, in der „große Mächte geschmiedet wurden, Königreiche zu Ruhm aufstiegen und in den Ruin stürzten, unwahrscheinliche Helden auf die Probe gestellt wurden, die Hoffnung am seidenen Faden hing und der größte Bösewicht, der jemals Tolkiens Feder entsprungen ist, drohte, die ganze Welt in Finsternis zu hüllen“, wie Amazon beschreibt.

Es wird also unter anderem um das Schmieden der ursprünglichen Ringe der Macht gehen und um Sauron, der mit diesen die Dunkelheit über Mittelerde verbreitete.

Darum geht es in „Die Ringe der Macht“

„Die Ringe der Macht vereint alle wichtigen Geschichten des Zweiten Zeitalters von Mittelerde„, so die Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay. „Bis jetzt haben die Zuschauer nur die Geschichte des Einen Rings auf dem Bildschirm gesehen – aber bevor es einen gab, gab es viele… und wir freuen uns darauf, die epische Geschichte von ihnen allen zu erzählen.“

Ganz schön große Ziele, die sich die Serie da steckt. Aber das Budget dafür scheint da zu sein. Denn die Amazon Prime Serie soll die teuerste Serienproduktion aller Zeiten werden, mit einem derzeitigen Budget von mindestens 465 Millionen Dollar.

Dementsprechend beeindruckend sind die ersten Landschaftsbilder und CGI-Momente, die im Trailer gezeigt werden. Doch neben einigen fantastischen Wesen werden in dem Trailer auch die neuen Charaktere vorgestellt. Zu sehen sind Robert Aramayo als Beldor, Markella Kavenagh als Tyra, Morfydd Clark als Galadriel und Joseph Mawle als Oren.

Gespaltene Reaktionen

Die Reaktionen auf den Trailer sind übrigens ziemlich gemischt. Denn während einige den Trailer feiern und sich auf die neue Serie freuen, bleiben viele auch sehr skeptisch. Der Grund: Sie haben Angst, dass die neue Serie das Erbe von „Herr der Ringe“ zerstören könnte.

So schreibt ein Nutzer etwa: „Bin mega großer Herr der Ringe Fan und freue mich da schon ewig drauf, nun hab ich das erste Mal Bedenken, dass es nicht gut wird und nachher das Schicksal der Star Wars Fortsetzungen teilt oder das der letzten Game of Thrones Staffel.“ Denn für ihn – und viele andere, die den Trailer kritisieren – fehle der „Tolkien Charme“.

Andere hoffen jedoch darauf, dass dieser einfach nur im Trailer fehle und es einer der „wenigen Fälle“ ist, in denen „der Trailer schlecht ist und der Rest dafür nicht“. Letztendlich bleibt aber noch abzuwarten, was genau die Serie zeigen wird und welchen Einfluss sie auf die Welt von „Herr der Ringe“ haben wird. Spannend wird es also in jedem Fall.