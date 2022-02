Nicht alle von uns schauen sich den Superbowl wegen des Sports an. Für einige von uns sind die Halbzeitshow und die Werbeeinschaltungen während des Football-Spiels nämlich noch sehr viel interessanter. Deshalb haben wir hier die sechs witzigsten Spots noch einmal für euch zusammengestellt.

An Starbesetzungen wurde dabei auf jeden Fall nicht gespart!

Die besten Werbespots beim Superbowl

Der Superbowl ist nicht nur das Highlight der Football-Saison. Nein! Bei dem Event geht es nämlich noch um viel, viel mehr als nur den Sport. Denn diejenigen von uns, die die Spielregeln im Football selbst nach zigtausenden US-amerikanischen Teenie-Filmen immer noch nicht wirklich durchschaut haben, sehen sich das Sport-Event aus anderen Gründen an. Wir warten hauptsächlich auf die coole Halbzeitshow und die witzigen Werbeeinschaltungen. Für die Werbepausen scheuen die Unternehmen nämlich keine Kosten und Mühen, weshalb das Storytelling der Spots einiges zu bieten hat.

Zeus fährt BMW

Richtig witzig ist der Spot von BMW: Eigentlich wollte der griechische Gott Zeus, gespielt von niemand geringerem als Arnold Schwarzenegger, nur ganz gemütlich und entspannt in Pension gehen. Doch so richtig findet sich der Gott in seinem neuen Leben nicht zurecht. Die moderne Welt und ihre Technik machen ihm zu schaffen. Nur ein nachhaltiges Gefährt schafft es, ihm Freude zu bereiten. Übrigens: An Arnies Seite ist auch Hollywood-Star Salma Hayek in dem Spot zu sehen.

Demi Moore und Mila Kunis verlieren gegen schnelles Internet

Bei einem Ehemaligen-Event einer Highschool glauben Mila Kunis und Demi Moore, den Award für den „Beliebtesten Absolventen“ zu erhalten. Die beiden geben sich siegessicher und gehen auf die Bühne. Doch keine von beiden erhält den Preis – den bekommt stattdessen eine ehemalige Mitschülerin mit dem schnellsten Internetanbieter. Denn das ist, was heutzutage jeder will.

Das Lustige am Spot: Die beiden Schauspielerinen teilen nicht nur den peinlichen Moment auf der Bühne, sondern im wahren Leben auch eine gemeinsame Highschool und denselben (Ex-)Ehemann Ashton Kutcher. Manchmal kann man sich eben nicht aussuchen, welche Gemeinsamkeiten man zufällig miteinander teilt…

Wenn aus „Uber Eats“ plötzlich „Uber Don’t Eats“ wird

Wenn man von Uber Eats plötzlich kein Essen mehr geliefert bekommt, kann das schnell für Verwirrung sorgen. Das beweist dieser Star-Auflauf beim „Uber Eats“-Spot. Neben Gwyneth Paltrow, Nicholas Braun, Jennifer Coolidge ist auch Trevor Noah zu sehen. Aber kleine Warnung: Der Spot löst größte „Cringe“-Gefühle aus! Bitte mit Vorsicht genießen! 😉

Dafür brauchen Martha Stewart & Snoop Dogg ein Feuerzeug

Wofür könnten Martha Stewart und Snoop Dogg in einem gemeinsamen Spot werben? Richtig! Feuerzeuge. Während die TV-Köchin also demonstriert, für welche kulinarischen Besonderheiten sie ein Feuerzeug benötigt, wartet alle Welt nur auf Snoop Doggs kreativen Input… und feiert die kreativen Köpfe hinter dem Werbespot von BIC.

Alexa, die Gedankenleserin

Scarlett Johansson und Ehemann Colin Jost zeigen, was alles schiefgehen würde, wenn Alexa die Gedanken des Partners lesen könnte… Sagen wir mal so, wir hoffen, dass die Technologie in dieser Hinsicht definitiv keine Fortschritte macht! 😉

Dr. Evil muss für General Motors zuerst die Welt retten

Eine feindliche Übernahme – General Motors wird von den Charakteren aus „Austin Powers“ übernommen. Doch bevor Dr. Evil die Weltherrschaft von seinem neuen Stützpunkt aus an sich reißen kann, muss er zuerst die Welt retten. Zumindest laut seiner engsten Berater. Denn der Klimawandel ist derzeit „Feind Nr.1“ und Dr. Evil nur auf Platz zwei.

Mit klimafreundlichen Schritten muss der Bösewicht die Ressourcen des Automobilherstellers nutzen, um den Klimawandel zuerst aus dem Weg schaffen. Danach kann er sich seinem eigentlichen Plan der Weltherrschaft widmen.