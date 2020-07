Sie trainieren ständig für einen Marathon, Triathlon oder gar den Iron Man. Das Fitness-Studio ist ihr zweites Wohnzimmer und in ihrer Mittagspause drehen sie schnell ein paar Runden um den Block. Manche Sternzeichen sind alles andere als Couch-Potatos.

Das sind die sportlichsten Sternzeichen:

Widder

Der Widder ist sehr energiereich und kommt so gut wie nie aus der Puste. Weil das Sternzeichen aber besonders abenteuerlustig ist, reicht ihm monotoner Ausdauersport nicht. Kajakfahren, Rafting oder Tanzen: Sport muss für den Widder auch Unterhaltungsfaktor haben. Fast täglich geht er seiner Leidenschaft nach.

Löwe

Löwen sind sehr auf ihr Äußeres bedacht. Wenn sie einmal nicht trainiert haben, fühlen sie sich am Abend schlecht. Doch Einzelsport ist den dominanten Löwen zu langweilig. Sie müssen sich beweisen und sind gerne Anführer. Das können sie am besten als Captain in einem Teamsport.

Skorpion

Skorpione leben für den Wettkampf. Sie müssen sich stets mit anderen messen, ob auf der Laufstrecke oder im Fitnessstudio. Und ist mal keiner da, mit dem sie sich vergleichen können, dann versuchen sie eben, ihre eigenen Rekorde zu brechen. Sie lieben es, an sich zu arbeiten und immer besser zu werden.

Steinbock

Der Steinbock liebt es einfach, sich sportlich zu betätigen. Dabei braucht er gar keine bestimmte Sportart, denn solange er ins Schwitzen kommt, ist er zufrieden. Zudem gefällt dem Sternzeichen das Gefühl, etwas nach einer ausgiebigen und produktiven Sport-Session erreicht zu haben.