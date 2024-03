Wenn draußen alles zu blühen beginnt, dann bekommen wir gleichzeitig auch Lust auf mehr Farbe in den eigenen vier Wänden! Darum holen wir uns jetzt jede Menge bunte Interior-Pieces für gute Laune nachhause.

Und das sind unsere Favorites!

Handmade Teppiche von Nilo Kilim

Bunter, bunter, Nilo Kilim – bei diesen handgemachten Teppichen ist gute Laune definitiv nicht weit! Die kreativen Designs mit knalligen Farbkombis sind absoluter Eyecatcher und unserer Meinung nach ein Must-Have für Interior-Fans. Und das Beste: ihr könnt eure Lieblingsfarben sogar selbst auswählen. Mit dem sogenannten „Kilimat“ – ein eigener Konfigurator im Webshop – kann man seinen Wunschteppich nämlich ganz einfach selbst designen (Preise zwischen ca. 130 und 1100 Euro). Pluspunkt: Die Kilims werden im Nildelta in Handarbeit aus Schafwolle und Baumwolle hergestellt, im Vordergrund stehen hier gerechte Entlohnung, Einzigartigkeit und Tradition. Lieben wir!

Bunte Vasen von Rosenthal

0815-Vasen mit langweiligen Designs waren gestern! Diesen Frühling feiern wir knallige Farben und ausgefallene Formen. Da kommen die Porzellan-Kreationen von Rosenthal gerade recht. Von der Pantone-Farbe Peach Fuzz bis hin zu knalligen Blautönen und pastelligem Gelb – die coolen Pieces lassen jedes Design-Herz höher schlagen. Die Auswahl ist riesig – die bunten Interior-Pieces sind im Online-Shop von Rosenthal erhältlich.

Coole Prints von Wall of Art

Coole Bilder und knallige Farben an der Wand? Yes please! Wie wär’s denn mit den kreativen Designs und ausgefallenen Prints von Wall of Art? Die Online Galerie bietet eine große Auswahl an Fotografien sowie Malereien aus diversen Stilrichtungen von unterschiedlichen Künstler:innen. Die Prints gibt’s in unterschiedlichen Größen zu kaufen – auch Rahmen sind über die Plattform erhältlich. Preise starten bei ca. 39 Euro.

Lampe von Nanoleaf

Color up your life – oder besser gesagt your light! Das klappt am besten mit der Umbra Cono Tischlampe von Nanoleaf. Die kabellose Lampe in der Farbe Sierra kann in verschiedenen Positionen stehend oder liegend für richtig coole Deko-Hingucker sorgen. Das Highlight: Mit über 16 Millionen Farben und dimmbaren Weißtönen schafft sie eine tolle Atmosphäre in den eigenen vier Wänden. Das Licht lässt sich manuell, via Bluetooth oder per Smart-Home-App steuern. Erhältlich für € 110 im Nanoleaf Online-Shop.

Bild: nanoleaf

Knalliges Interior-Pieces von Montana

Auf der Suche nach einem Möbelstück, das Farbe in dein Leben oder besser gesagt in deine Wohnung bringt? Search no more! Mit den knalligen Interior-Pieces von Montana klappt das! Von bunten Regalen, über praktische Rollkästen für die Plattensammlung bis hin zu Tischen und Kästen in absoluten Happy Colors – mit diesen dänischen Designstücken holen wir uns den Frühling das ganze Jahr über nachhause. Preise im Online-Shop ab ca. 150 Euro.