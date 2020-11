Schon seit Wochen brodelt die Gerüchteküche rund um eine mögliche Schwangerschaft von Ex-Bachelorette Jessica Paszka. Auf Instagram teilte sie nun Videoclips, auf denen eindeutig ein Babybauch zu erkennen sein soll.

Fans vermuten, dass die 30-Jährige und ihr Freund Johannes Haller ein Baby erwarten.

Ist Jessica Paszka schwanger?

Schon länger vermuten Fans von Jessica Paszka, dass die 30-Jährige schwanger ist. Denn es gibt bereits einige Indizien, die dafür sprechen. So klagte die ehemalige Bachelorette in letzter Zeit nämlich immer wieder über Müdigkeit und Kreislaufprobleme. Ein Fan will bei einem Instagram-Posting im Hintergrund sogar Schwangerschaftspräparate entdeckt haben. Mit ihrer aktuellen Insta-Story heizt Jessica die Gerüchteküche nun erneut an. Denn in einem Clip erkennen ihre Follower nämlich offenbar eindeutig eine kleine Wölbung am Bauch. Während die Influencerin neue Outfits präsentiert hält sie ihre Hand außerdem verdächtig oft auf ihrem Bauch. Ist sie tatsächlich schwanger?

Bild: Jessica Paszka / Instagram

Fans gratulieren bereits zur Schwangerschaft

Während sich weder Jessica noch ihr Freund und Influencer Johannes Haller (32) bislang zu den Schwangerschaftsgerüchten geäußert haben, finden sich unter den Instagram-Postings der 30-Jährigen bereits zahlreiche Glückwünsche von Fans. Denn sie sind überzeugt davon, dass das Paar ein Baby erwartet. Wir sind gespannt, was tatsächlich an der Sache dran ist und halten euch auf jeden Fall am Laufenden!