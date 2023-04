Unglaublich aber wahr: In Manchester musste eine Vorstellung vom bekannten Musical „Bodyguard“ tatsächlich abgebrochen werden, weil eine Zuschauerin zu schief und laut mitgesungen hatte.

Das zeigt ein kurzer Clip vom Guardian.

Freitagabend, es war kurz vor Schluss – Sängerin Melody Thompson, die als „Pussycat Dolls“-Mitglied bekannt wurde, stimmte im „Palace Theatre“ gerade die ikonische Passage „And I will always love you“ an. Doch eine Zuschauerin im Publikum konnte ihre Begeisterung über den Song einfach nicht zurückhalten und sang voller Inbrunst mit. Leider stimmte die Frau nicht nur sehr laut mit ein, sondern auch sehr schief.

Die Musical-Sängerin versuchte, sie zu übertönen, aber keine Chance. Der schrille Gesang der Besucherin war zu dominant. Am Ende mussten sogar Sicherheitsbedienstete einschreiten. Als die Securitys die Besucherin und ihre Begleitung aus dem Saal führten, brach Jubel im Publikum aus, wie in dem kurzen Clip (den ihr hier ansehen könnt) vom Guardian zu sehen ist. Wie britische Medien berichten, soll vor dem Theater schon die Polizei gewartet haben.

Die frühere „Pussycat Dolls“-Sängerin entschuldigte sich anschließend auf Instagram für den Vorfall. „Es tut mir sehr leid, dass ich die Show nicht beenden konnte. Ich habe alles gegeben. Es fühlt sich furchtbar an, und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen“, entschuldigt sich Melody bei den anderen Theatergästen in ihrer Insta-Story.

Ihr Co-Star Ayden Callaghan ist entsetzt von dem Verhalten. „Das ist kein Karaoke“, schrieb er auf Twitter. Dieses Verhalten sei abscheulich. „Für die 99,9 Prozent, die ein super Publikum waren, tut es mir leid, dass ein paar Einzelne ohne Manieren alles ruiniert haben.“

Theatre pulled the show at the end tonight because of disgusting behaviour. We wanted to carry on but it had become a major incident. I’m really sorry to what was 99.9% a brilliant audience that a few badly behaved individuals ruined it. https://t.co/quemi5Jmt5