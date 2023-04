Damit hat wohl niemand gerechnet: Millie Bobby Brown hat sich verlobt! Auf Instagram teilte die 19-Jährige jetzt ein ziemlich eindeutiges Foto, dass sie gemeinsam mit Freund Jake Bongiovi zeigt. Auf ihrem Finger glitzert nämlich ein prächtiger Klunker.

Seit drei Jahren sind die beiden bereits ein Paar.

Millie Bobby Brown zeigt sich mit Ring am Finger

Sie werden ja so schnell groß: Noch vor kurzem haben wir Millie Bobby Brown als Eleven in „Stranger Things“ gefeiert. Damals war sie gerade mal 12 Jahre alt. Und siehe da: Jetzt, mit 19 Jahren, ist aus der Schauspielerin eine erwachsene Frau geworden. Immer wieder zeigte sie sich turtelnd mit Freund Jake Bongiovi, JA, dem Sohn von Rock-Legende John Bon Jovi. An ihrem dritten Jahrestag überraschte der 20-Jährige sie offenbar mit der Frage aller Fragen.

Auf Instagram teilte Millie jetzt nämlich ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem sie und Jake überglücklich und bis über beiden Ohren verliebt aussehen. Sofort ins Auge fällt aber der Ring, den sie auf ihrem linken Ringfinger trägt. Aufgrund der Größe und der Optik des Klunkers sind sich Fans sicher: Sie haben sich verlobt! Dazu kommen noch die süßen Worte, die Millie an ihren Freund richtet. „Ich liebe dich jetzt schon drei Sommer lang, Liebling. Ich will sie alle“, so die 19-Jährige.

Auch der 20-jährige Musikersohn teilte auf seinem Instagram-Account einen Schnappschuss der beiden mit den Worten „Für immer“.

Fans können es nicht glauben

Es dauerte nicht lange, bis das Foto von Millie mit Glückwünschen geflutet wurde. Einige Fans können es aber kaum fassen, dass die Schauspielerin den nächsten großen Schritt im Leben geht. „Ich heule, wie kann es sein, dass Eleven vor uns heiratet“, schreibt etwa eine Userin. Eine weitere fragt sich, ob sie etwas verpasst hat. „Wie lange habe ich bitte geschlafen … ich habe nicht mal gewusst, dass Millie jemanden datet und jetzt ist sie einfach verlobt“. Der offizielle Netflix-Account von Indien bringt es auf den Punkt: „Zuerst hat sie 001 besiegt, jetzt hat sie ihre Nummer eins gefunden“.