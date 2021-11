Man muss tatsächlich zwei Mal hinschauen: Die TikTokerin Kate Shumskaya sieht der Marvel-Schauspielerin Scarlett Johansson echt verblüffend ähnlich. Dank des Doppelgänger-Looks verdient Kate Tausende Dollar. Doch der Ruhm birgt auch Schattenseiten: die Influencerin erhält immer mehr Morddrohungen.

Die Russin begeistert mit ihren Videos bereits mehr als zehn Millionen Followerinnen und Follower auf TikTok.

Scarlett Johansson-Double fasziniert das Netz

Aussehen wie ein Hollywood-Star? Für Kate Shumskaya ist das tatsächlich Realität. Die 25-Jährige begeistert auf Tiktok mehr als zehn Millionen Followerinnen und Follower mit ihrem Look. Der Grund: Sie sieht der Schauspielerin Scarlett Johansson schon fast gruselig ähnlich. Und sie weiß auch, wie sie sich in Szene setzen muss: Wer sich die Videos auf Kates Account mal genauer anschaut, der merkt, dass sie der Marvel-Heldin mit ein paar Ticks NOCH ähnlicher sieht.

„In sozialen Netzwerken wird mir oft für die hervorragende Leistung im Film ‚Black Widow‘ gratuliert“, sagt die Russin gegenüber „Caters News“. Seit ihrem zwölften Lebensjahr werde sie mit der 37-jährigen Schauspielerin verwechselt. „Ich weiß schon seit einiger Zeit, dass ich wie sie aussehe, aber ich habe mir nie was dabei gedacht. Ich war wirklich verblüfft über die vielen Kommentare.“

Mit ihren mittlerweile über zehn Millionen Abonnenten dürfte Kate auch nicht so schlecht verdienen. Genug jedenfalls, dass sie im Jahr 2020 sogar ihren Job als Verkaufsleiterin bei einem Bauunternehmen kündigte. „Meine Eltern verstehen diesen Schritt selbst jetzt nicht. Sie dachten, ich würde nie genug als Model verdienen. Ich hatte stabile 700 Dollar im Monat zum Leben übrig, meine Eltern wollten nicht, dass ich den Job daher hinschmeiße. Aber ich hab’s getan – und es hat sich gelohnt.“, so Kate.

TikTokerin bekommt immer mehr Morddrohungen

Aber: wie immer ist nicht alles Gold, was glänzt! Kate muss sich nun auch immer häufiger mit den negativen Seiten des Ruhm auseinandersetzen. Denn als Schauspielerin Scarlett Johansson beschuldigt wurde, eine asiatische Figur im Film „Ghost in the Shell“ weißer aussehen zu lassen, erhielt Kate plötzlich Hass-Mails und Drohungen von Unbekannten. Wie die TikTokerin verrät, seien sogar konkrete Morddrohungen dabei. Kate wolle daher lieber „ihr eigenes Leben“ als „das von Scarlett“ führen.

Und das scheint die Influencerin auch umzusetzen. Immer seltener schlüpft Kate in die Rolle der Marvel-Heldin. Sie wolle nun als Model durchstarten – ganz ohne Scarlett.