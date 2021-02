Irgendwann kommt der Tag, da eröffnet unsere BFF uns, dass sie schwanger ist. Oh wie schööön rufen wir und umarmen sie schnell, damit sie unser eingefrorenes Gesicht nicht sieht. Und was uns dabei durch den Kopf geht, behalten wir lieber für uns.

Dieser Moment, wenn unsere beste Freundin uns mit zittriger Stimme verrät, dass sie schwanger ist. Und sie damit auch unsere Welt auf den Kopf stellt…

Diese 10 Gedanken gehen uns durch den Kopf, wenn wir erfahren, dass unsere BFF schwanger ist

1. Yay anstoßen! Äh no geht ja nicht mehr.

Champagner rufen wir innerlich, bis uns schön langsam dämmert, dass jetzt alles anders wird. Wie feiern wir etwas ohne Alkohol? Oh Menno die Welt steht kopf.

2. Wer geht den jetzt mit mir feiern?

Solch ein Gefühlschaos hatten wir das letzte Mal als unsere BFF uns verkündete, dass sie aus der gemeinsamen WG nun ausziehen und mit ihrem Freund zusammen ziehen möchte. Wir haben es überwunden, aber bald müssen wir sie nochmal teilen. Mit jemanden der zuckersüß aussieht und sie in der ersten Sekunde um den Finger wickelt. Und jemand der es nicht so cool findet, wenn wir abends mit ihr um die Häuser ziehen wollen.

3. Fuck, oh Shit ich darf nie wieder Schimpfwörter verwenden.

“Fuck”, “geil”, “is fürn Arsch”. Puh, wir müssen wohl unsere Sprache überdenken. Spüren wir doch jetzt schon ihre vorwurfsvollen Blicke, wenn wir wieder mal Schimpfwörter vor ihrem Baby benutzen.

4. Wahhhh, meine BFF ist jetzt erwachsen!

Es wird ernst. Ein Kind zu bekommen ist ja so erwachsen von ihr. Aber irgendwie sind wir auch stolz auf sie, dass sie so mutig einen neuen Lebensabschnitt beginnt. Auch, wenn wir uns damit fühlen als würden wir selbst noch in den Kinderschuhen stecken.

5. Und wieder eine BFF futsch.

Melancholisch lassen wir unsere wunderbare Freundschaft im Schnelldurchlauf Revue passieren. Durchtanzte Nächte, gemeinsame Tränen vor Lachen, wir heulend und kotzend mit gebrochenem Herzen am Klo während sie uns die Haare hält und sagt, dass alles gut wird. Ein wenig fühlt es sich wie Schluss machen an. “Ich muss mir wohl Ersatz suchen”, denken wir. Unser Herz wird aber nur wieder vergeben, wenn sich die zukünftige BFF ganz safe in der Single-Zone bewegt, ordentlich verhütet und ihren Job ihr Baby nennt.

6. Soll ich jetzt auch schnell schwanger werden?

Hilfe, unser Plan war doch immer gemeinsam schwanger zu werden. Damit die Kiddies miteinander spielen und auch BFFs oder gar das tollste Liebespaar aller Zeiten werden.

7. Wo krieg ich jetzt einen Mann her?

“Ich sollte mein Tinder-Konto wieder aktivieren. Oder hab ich XY doch zu schnell in den Wind geschossen? Ich sollte ihn mal anrufen.” Ja, auch diese Gedanken gehen uns durch den Kopf, wenn wir erfahren, dass unsere BFF schwanger ist.

8. Ok passt, dann muss ich kein Kind bekommen, ist ja auch ein bisschen mein Baby.

Wenn sie ein Kind bekommt, passt das auch für uns. So haben wir ein Baby und wir können weiter feiern gehen. Wer braucht schon Schwangerschaftsstreifen und schlaflose Nächte?

9. Eigentlich eh nett von ihr, dann seh ich mal, ob das überhaupt was für mich ist.

So können wir uns ganz sachte an die neue Situation des Mama-werdens herantasten und mal schauen, ob wir überhaupt Talent dazu hätten.

10. Yes Baby, du bekommst die coolste Patentante der Welt!

Welcome Baby! Drei is immerhin ne Party! Und keine Frage: Du bekommst von uns die stylischsten Strampler und die coolsten Mützen. Und später kannst du mit uns über all das reden, was du deiner Mum lieber nicht sagen willst. Wir sind immer für dich da und haben immer ein Ohr und einen Sofaplatz für dich.