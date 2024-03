Fans der Erfolgsserie „The Big Bang Theory“ dürfen sich freuen! Denn im Serienfinale der Spin-Off-Serie „Young Sheldon“ kehren zwei Stars des Originals zurück.

Die finale Folge der Serie wird am 16. Mai auf CBS ausgestrahlt.

Das Finale von „Young Sheldon“ hält eine große Überraschung bereit

Es gibt aufregende Nachrichten aus dem „Big Bang Theory“-Universum: Das Finale der Spin-Off-Serie, „Young Sheldon“ wird für viele Fans etwas besonderes sein. Und das nicht ohne Grund! Denn in der finalen Folge der erfolgreichen Serie wird es voraussichtlich eine große Reunion mit Jim Parsons und Mayim Bialik geben, wie People berichtet. US-Schauspieler Jim Parsons eroberte in seiner Rolle als Sheldon Cooper bei „The Big Bang Theory“ die Herzen vieler Zuschauer:innen, genau so wie Mayim Bialik in ihrer Rolle als Amy Farrah Fowler.

Wie das Duo in die Geschichte des jungen Sheldon einsteigen werden, ist bisher noch nicht bekannt. Was jedoch schon klar ist: Es wird das erste Mal sein, dass die Charaktere der Hitserie wieder zusammenkommen. Bereits im November 2023 berichtete das Branchenmagazin Deadline, dass die Comedyserie nach sieben erfolgreichen Staffeln zu Ende gehen wird.

Große Freude im Netz

Bei den „Big Bang Theory“-Fans ist die Freude jedenfalls groß! Auf der Plattform X zeigen sich viele User:innen über diese Nachricht erfreut. „Sieht so aus, als stünde uns ein Zeitreisevergnügen bevor“, kommentierte eine Person. Während jemand anderer schrieb: „Das wird großartig“. „Gibt es also ein finales Bazinga?“, fragt sich ein anderer User. Ob das Duo für ein allerletztes „Bazinga“ on Screen zurückkehrt, werden wir vermutlich erst am 16. Mai erfahren. Die finale Folge von „Young Sheldon“ wird an diesem Tag auf CBS ausgestrahlt. Wir sind gespannt!