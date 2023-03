Der Name Exa Dark Sideræl soll offenbar ab sofort Vergangenheit sein. Das verriet Sängerin Grimes jetzt auf Twitter. Ihre gemeinsame Tochter mit Elon Musk hört nun auf einen neuen Namen und der ist nicht weniger ungewöhnlich.

Die Kleine kam vor etwas mehr als einem Jahr auf die Welt.

Grimes verrät neuen Namen ihrer Tochter

Im Dezember 2021 kam die Tochter von Elon Musk und seiner On/Off-Partnerin Grimes zur Welt. Wie ihr Bruder X Æ A-12 bekam auch sie damals einen außergewöhnlichen Namen: Exa Dark Sideræl. Schon damals hatte der Geburtsname eine tiefere Bedeutung. So sollte Exa eine Anspielung auf den Begriff exaFLOPS sein, welcher die Leistungsfähigkeit von Computer beschreibt. Dark hingegen sollte für das Unbekannte stehen und Sideræl sollte die „elfischere“ Schreibweise von Siderael sein, die auf „die wahre Zeit des Universums, Sternenzeit, Weltraumzeit, nicht unsere relative Erdzeit“ anspielen sollte.

Doch das soll ab sofort nicht mehr der Name ihrer Tochter sein. Das postete die 35-Jährige jetzt auf ihrem Twitter-Profil. Denn ihre Tochter soll ab sofort „Y, oder ‚Why?‘ oder auch einfach nur ‚?'“ heißen. Die Namensänderung soll aber nicht offiziell sein, wie die Musikerin weiter erklärt. Die Behörden sollen den neuen Namen nämlich nicht akzeptieren. „Die Regierung will das nicht anerkennen“.

Das bedeutet der Name

Es ist ein sehr außergewöhnlicher Name. Kein Wunder, dass sich viele fragen, was er bedeutet. Zum Glück verrät Grimes auch, was wirklich hinter dem Namen steckt. Die zweifache Mutter erklärt, dass damit „Neugier, die ewige Frage… und so“ gemeint sei. Unter dem Posting zum Namen fallen die Reaktionen allerdings gemischt aus. „Y ist ein schöner Name. Ich mag diesen einzelnen Buchstaben“, kommentierte ein User. „Sie ist so liebenswürdig. Sie verdient mehr als nur ein Fragezeichen“, so hingegen eine andere Userin.