Süße News aus Hollywood: Schauspielerin Lindsay Lohan ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die 37-Jährige brachte einen Jungen zur Welt. Das hat ein Sprecher der Schauspielerin am Montagabend gegenüber Page Six bekannt gegeben. Und auch den Namen des Jungen hat Lindsay bereits verraten!

Vater des Jungen ist Lohans Ehemann Bader Shammes. Das Paar ist seit rund einem verheiratet und lebt gemeinsam in Dubai.

Lindsay Lohan bringt Jungen zur Welt

Lindsay und ihr Ehemann Bader Shammas schwelgen im Babyglück Ihr kleiner Sohn ist endlich da! Diese zuckersüßen News hat ein Sprecher der Schauspielerin am Montag gegenüber Page Six verraten. „Die Familie ist überglücklich verliebt“, heißt es in dem Statement.

Wann genau der Kleine das Licht der Welt erblickt hat, ist nicht bekannt. Das Einzige, was wir wissen, ist der Name ihres Sohnes: Luai heißt der Kleine. Es handelt sich dabei um einen arabischen Namen, der so viel bedeutet wie „Schild“ oder „Beschützer“. Super cute, wie wir finden!

Schwangerschaft im März bekannt gegeben

Shammas und Lindsay lernten sich in Dubai kennen, wo sie derzeit auch gemeinsam leben. Vergangenes Jahr gaben sich die beiden still und heimlich das Jawort, nachdem sie im November 2021 ihre Verlobung öffentlich gemacht hatten.

Im März 2023 teilte die „Freaky Friday“-Darstellerin dann ein Foto von einem Strampler mit der Aufschrift „Coming Soon“ auf Instagram. „Wir sind gesegnet und freuen uns“, schrieb sie damals in der Caption. Kurz darauf sprach sie auch in einem Interview mit „TMZ“ öffentlich über ihre Schwangerschaft und darüber, dass sie es kaum erwarten könne, Mama zu werden: „Wir freuen uns riesig auf die Ankunft unseres neuen Familienmitglieds und auf das neue Kapitel in unserem Leben“.

Auch Lindsays Familie freut sich immens über das neue Familienmitglied. So sagte etwa ihr Vater, Michael Lohan, gegenüber der „Daily Mail“, für sie sei alles zur richtigen Zeit gekommen: „Sie wird eine unglaubliche Mutter sein“.