Support your Locals! Das nehmen wir uns 2024 richtig zu Herzen und versuchen auch in Sachen Shopping und Mode nachhaltiger zu denken. Und darum haben wir hier fünf Local Fashionbrands aus Österreich für euch, die ganz oben auf unserer Shoppingliste stehen.

So supporten wir heimische Brands!

Local Fashionbrands: Diese 5 Labels supporten wir

Eines cooler als das andere!

1. Ebenbild

Nachhaltige made-to-measure Lingerie und Loungewear aus Österreich – das gibt’s bei Ebenbild! Kreiert werden die stylishen Pieces von den Gründerinnen und Designerinnen Jenny und Sophie, die die Unterwäsche- und Bademoden-Kollektionen auch selbst nähen. Dabei besonders wichtig: die Verwendung von hochwertigen Materialien, hoher Tragekomfort und eben die perfekte Passform. Neben drei Standardgrößen bietet Ebenbild deshalb auch den Service an, sich die Lieblingsteile passgenau auf den Körper schneidern zu lassen – und das völlig ohne Zusatzkosten! Was wir an Ebenbild besonders lieben, ist die Message von Jenny und Sophie: „Wir sagen dem vorherrschenden Schönheitsideal den Kampf an! Natürlichkeit darf sein und ist schön – mit Cellulite, Dehnungsstreifen, Narben und all unseren Einzigartigkeiten. Wir wollen den Körper so zeigen, wie er ist, denn so ist er perfekt!“

Jetzt haben die beiden sogar ihren ersten Offline-Store eröffnet. Im Ebenbild Atelier in der Neustiftgasse 31 im 7. Bezirk in Wien gibt’s die coolen Pieces seit April 2024.

Öffnungszeiten:

Di-Fr: 12-19:00

Sa: 11-18:00

Private Fittingtermine auch außerhalb der Öffnungszeiten sind jederzeit nach Absprache möglich!

2. Margaret And Hermione

Das Wiener Bademode-Label Margaret and Hermione macht nachhaltige Mode unter anderem aus gebrauchten Fischernetzen und setzt damit auf Upcycling Deluxe. Gründerin und Designerin Barbara Gölles will mit ihrem Label aufbrechen, woran die Modeindustrie bisher noch krampfhaft festhält: „Ein überzeichnetes Frauenbild, das keinen Platz für Unperfektheiten lässt“, wie es auf der Webseite des Labels heißt. Und das zeigt sie unter anderem mit echten Menschen, die in den Kampagnen der Swim-Collections zu sehen sind. Übrigens: vom 2. April bis 29. Juni ist das Label mit der neuen Sommer 2024 Kollektion zu Gast bei Eva Blut in der Westbahnstraße 4 im 7. Bezirk.

3. Rebel Candy Hearts

Cute Accessoires – bitte mehr davon! Das Label Rebel Candy Hearts erobert unsere Herzen mit zuckersüßem Schmuck made in Austria. Gerd Winkler, der kreative Kopf hinter Rebel Candy Hearts, stellt patentierte, individuelle und personalisierbare Statement Schmuckstücke für die Ewigkeit her. Die Ohrringe, Anhänger, Ringe, Ketten & Co werden aus einer speziellen Mischung aus Polymerton, Porzellanstaub und Bio-Mandelöl hergestellt. Die in liebevoller Handarbeit gemachten Pieces sind online im Webshop erhältlich – und einfach zum Verlieben!

4. Glein

Zeitlose Pieces, Handarbeit, Nachhaltigkeit und Produktion in Europa – dafür steht die 2017 gegründete Wiener Marke Glein. Was das Label besonders auszeichnet: Der Direktvertrieb im eigenen Atelier in der Neustiftgasse 18 in Wien macht es möglich, die nach strengen Kriterien hergestellten Produkte in hochwertigen Materialien einer breiten Kund:innenschaft zu einem fairen Preis zugänglich zu machen. Von Shirts, Kleidern und Hosen bis hin zu Schuhen und Taschen – hier findet man alles, was das Fashion-Herz begehrt! Die Pieces von Glein sind zeitlos, schlicht und in neutralen Farbtönen gehalten. Capsule-Wardrobe at its best!

Im Online-Shop erhältlich oder im eigenen Atelier in der Neustiftgasse 18 im 7. Bezirk in Wien. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 12 bis 18 Uhr.

5. Ina Kent

Bereits 2007 gründete Ina Kent ihr Taschenlabel in Wien. Die vielseitigen Accessoires und Taschen aus hochwertigem Leder zeichnen sich vor allem durch ihre Funktionalität und Wandelbarkeit aus. Und auch eine vegane Kollektion aus Kaktus-Leder zählt mittlerweile zum Sortiment der Taschen-Brand. „Zeitloses Design, zu dem man intuitiv greift und das alle Generationen gleichsam anspricht.“, so die Mission des Labels. Die Taschen sind online und in den beiden Stores im 7. Bezirk in Wien erhältlich.

Übrigens: Zum Anlass der neuen Kampagne “make your choice“ gibt es beim Kauf eines Artikels aktuell 10 Prozent Rabatt. Wer zwei oder mehr Pieces kauft, bekommt gleich 15 Prozent. Gültig online und in-stores.