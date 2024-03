Halt, Stopp! Kann das wirklich wahr sein? Sind Skinny Jeans tatsächlich wieder angesagt? Wenn es nach der Pariser Fashion Week geht, dann absolut! Das beweist die Luxusmarke Miu Miu, die das ehemalige Trendpiece aus der verstaubten Ecke holt.

Wie ihr die Skinny Jeans am besten stylt, zeigen wir euch hier.

Die Skinny Jeans ist wieder da!

Der Fashion-Month, mit allen wichtigen Shows, ist offiziell vorbei. Während wir uns brandheiße Trends wie Trenchcoats in allen Formen, Fransen und die Farbe Burgunderrot von den Designer:innen abgeschaut haben, hat einer besonders überrascht. Wie es aussieht, feiert die früher mal allseits beliebte Skinny Jeans ihr Comeback, die eine lange Zeit in der Versenkung verschwunden war. Doch Miuccia Prada hat mit ihrer Fashion-Show für die Luxusmarke Miu Miu gezeigt, dass die enganliegende Hose wieder angesagt ist. Allerdings mit einem kleinen Twist, der Teenie-Erinnerungen der Millennials weckt: die Skinny Jeans kommt im Low-Rise-Schnitt! Wie ihr den Trend 2024-tauglich macht, zeigen wir euch hier.

So stylt ihr das Trend-Piece

Wer sich jetzt denkt: „Oh neiiiin, bitte nicht!“ – hold on! Denn tatsächlich kann die Skinny Jeans so gestylt werden, dass sie perfekt in die Ästhetik von 2024 passt. Wie das funktioniert? Bittesehr!

1. Jeans all over

Dass Jeans-Stoff auch 2024 ein Megatrend ist, ist schon lange nichts Neues mehr. Deshalb kombinieren wir Denim in diesem Jahr einfach mit, genau, Denim! Hier gilt: the more, the merrier. Also tobt euch ruhig aus und kramt so viele Fashion-Pieces aus diesem Material hervor, wie ihr nur finden könnt.

2. Rocker Vibes

Jeans müssen natürlich nicht immer in Denim-Optik getragen werden. Auch eine schwarze Variante, die dem Look einen glamourösen Rocker-Vibe verleiht, machen das Kleidungsstück zu einem absoluten Must-Have in diesem Jahr. Gemeinsam mit einer edgy Lederjacke und chunky Boots seid ihr vor allem eines: unstoppable!

3. Business Look

Jaaa, Jeans, vor allem Skinny Jeans, können auch elegant sein. Dafür mixt ihr das Trend-Piece einfach mit einer Bluse, einem Blazer und eleganten Schuhen, wie zum Beispiel Loafer. Für einen verspielten Hingucker sorgen etwa Socken in Knallfarben – außerdem lassen sie den Business Style ein klein wenig leichtfüßiger wirken.