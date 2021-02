Kit Harrington und Leslie Rose wurden von Paparazzi in London abgelichtet. Die Überraschung: Die Schauspielerin trägt ein Baby auf dem Arm. Laut britischen Medienberichten sollen die Schauspieler einen Sohn bekommen haben.

Auch ihre Schwangerschaft hielt Rose Leslie für lange Zeit geheim. Erst Ende September machte sie es bei einem Shooting für ein Magazin offiziell.

Kit Harrington und Rose Leslie sind Eltern

Kit Harrington und seine Frau Rose Leslie sind Eltern geworden. Erst Ende September hat Rose Leslie ihre Schwangerschaft mit einem Shooting für das Make Magazin verkündet. Jetzt ist der Familiennachwuchs da! Die beiden haben zwar keine Details zur Geburt ihres Kindes verkündet, doch sie sind gemeinsam von Paparazzi abgelichtet worden. Mit Baby! Gestern (16. Februar) wurden Fotos geschossen, als das Ehepaar mit ihrem Sprössling in London einen kleinen Spaziergang machte, wie Page Six berichtete. Die 34-Jährige trägt ihr Neugeborenes in einer Trage vor der Brust. Von dem Baby ist kaum etwas zu sehen, es ist gut unter mehreren Lagen Stoff versteckt.

Laut dem britischen Magazin Daily Mail sollen die beiden einen Sohn bekommen haben. Ein Sprecher der beiden hat verraten, dass sie “sehr, sehr glücklich” sind. Mehr Details gibt es bisher noch nicht.

Die Fotos findest du hier.

Schwangerschaft lange geheim

Nicht nur die Geburt ihres Sohnes, sondern auch die Schwangerschaft war lange ein Geheimnis. Erst als Rose Leslie in einem Shooting für das Magazin Make posierte, war der Babybauch nicht mehr zu übersehen. “Ich bin wahnsinnig aufgeregt, schwanger zu sein, und ich kann es nicht erwarten, unser neues Familienmitglied kennenzulernen”, hatte die 34-Jährige in einem Interview damals gesagt.

Seit 2015 sind Kit Harrington und Rose Leslie ein Paar. Die beiden lernten sich am Set der Erfolgsserie “Game of Thrones” kennen und lieben. Auch ihre beiden Charaktere in der Serie waren ein Liebespaar. 2018 haben die beiden geheiratet und jetzt ist wohl das erste Baby da!