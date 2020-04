Du investierst am Morgen extra viel Zeit, um perfekt geschminkt in den Tag zu starten und schon gegen Mittag sieht es so aus, als würdest du noch mit dem Make-up von vor einer Woche rumlaufen? Wir verraten dir, wie du deinen Look in nur ein paar Minuten wieder auffrischen kannst und dein Teint nicht mehr fahl und fettig aussieht.

1. Foundation retten

Deine Foundation hat sich in deinen Fältchen abgesetzt und deine Haut glänzt? Jetzt auf keinen Fall noch mehr Make-up auftragen, sondern lieber die Foundation unter den Augen (oder wo auch immer eine Auffrischung benötigt wird) mit einem Abschminktuch entfernen und anschließend mit einem angefeuchteten Beautybleder oder einem Schwamm etwas Concealer auf die betroffenen Stellen auftupfen und verblenden. Danach kannst du die fettigen Stellen noch mit einem Blotting Paper bearbeiten.

2. Augen wieder zum Strahlen bringen

Deine Augenpartie sieht inzwischen etwas müde aus? Hier kann Highlighter wahre Wunder wirken. Ein bisschen unter die Brauen und die Innenwinkel der Augen auftagen, schon wirkt dein Blick frischer. Du solltest aber vermeiden, noch einmal mit deiner Mascara über deine Wimpern zu fahren, das lässt sie nur viel stärker verkleben.

3. Lippenstift erneuern

Es ist ganz natürlich, dass dein Lippenstift nach einem langen Tag nicht mehr so aussieht, wie am Morgen. Du solltest aber nicht eine Schicht nach der nächsten auftragen, sondern mit einem Pinsel gezielt die Stellen ausbessern, die es nötig haben. Außerdem kannst du noch einmal sanft deine Konturen nachziehen, um dir wieder einen perfekten Kussmund zu zaubern.