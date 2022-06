Eine hastige Mahlzeit wurde einer Influencerin zum Verhängnis. Die 27-jährige Arisara Karbdecho verschluckte sich an einem Stück Kebab-Fleisch und fiel ins Koma. Nach dem tragischen Vorfall teilte ihre Familie jetzt mit, dass Arisara an den Folgen des Unfalls gestorben ist.

Ihr Gehirn war zu lange ohne Sauerstoff.

Ein Stück Döner in Eile kostete der Influencerin das Leben

Wir alle kennen die Situation. Hastig von einem Termin zum anderen hetzen und sich zwischendurch ein paar Happen den Rachen hinunterschmeißen. Der in Thailand lebenden Influencerin und Model Arisara Karbdecho, besser bekannt unter ihrem Online-Namen Alicebambam wurde so eine Situation zum Verhängnis. Wie ihre Mutter Supicha Karbdecho Medienberichten zufolge erzählte, war der Terminkalender ihrer Tochter im März wieder besonders dicht.

Zwischen zwei Terminen wollte Arisara nur kurz „Fleisch Kebab mit Klebereis“, also eine Art Dönerteller essen. Dabei blieb ein Stück Fleisch in ihrer Luftröhre stecken. Das Model bekam minutenlang keine Luft. Die 27-Jährige wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Aber wie ihre Mutter berichtete, kam die Hilfe leider ganze „neun Minuten zu spät“. Den Ärzten zufolge sei Arisaras Gehirn einfach zu lange ohne Sauerstoff gewesen. Die asiatische Influencerin mit 1,5 Millionen Fans verfiel ins Koma und wurde lebenserhaltend versorgt.

Nun wurde Alisara für tot erklärt

Vergangenen Montag wurde die junge Frau schließlich für tot erklärt. Fans und Verwandte konnten am Wochenende von ihr Abschied nehmen. Viele Fans haben ihre Trauer auch via Social Media zum Ausdruck gebracht. Ihre Freundin Sirikanda Chaiburut, schrieb auf ihrer Facebook-Seite „Wir waren schockiert, als der Unfall passiert ist. Aber wir haben alle gebetet, dass es ihr wieder besser geht. Ich bin am Boden zerstört, dass sie für immer gegangen ist.“ Ein Appell ihrer Mutter an Alisaras Fans rührt dabei besonders: „Ich möchte alle Teenager bitten, gut auf ihre Gesundheit zu achten, nicht hastig zu essen und sich ausreichend auszuruhen. Ich möchte nicht, dass so etwas noch einmal jemandem passiert.“

Berühmtheit erlangte die Influencerin 2015, indem sie bei einer umstrittenen Abnehm-Challenge in nur 22 Tagen sieben Kilogramm verlor. Zudem begeisterte Arisara ihre Fans mit Cosplay-Kostümen (Zusammensetzung der englischen Begriffe costume und play) aus der Manga Welt.