„1-800-273-8255″ ist ein Lied des US-amerikanischen Rappers Logic aus dem Jahr 2017, das er zusammen mit Alessia Cara und Khalid aufnahm. Das Lied handelt von einem jungen Mann und seinen Selbstmordgedanken. Der Erfolg des Songs soll in den USA einen Suizidrückgang von 5,5 Prozent mit sich gebracht haben.

Der Titel ist die Telefonnummer der US-amerikanischen Suizidhotline.

Studie: Song des Rappers Logic führte zu Rückgang bei Suiziden

Wer kann sich noch an den emotionalen Auftritt des US-Rappers Logic bei den MTV Video Music Awards vor vier Jahren erinnern? Gemeinsam mit Alessia Cara und Khalid sorgte er bei der Performance des Songs „1-800-273-8255“ für DEN Gänsehaut-Moment des Abends. Der Song hat mächtig Eindruck hinterlassen, aber nicht nur bei den anwesenden Celebrities im Publikum, sondern wie es scheint auch bei der US-Bevölkerung.

Einer neuen Studie zufolge besteht ein deutlicher Zusammenhang des Erfolges des Songs „1-800-273-8255“ von Rapper Logic und einer Verringerung der Suizidrate in den USA. 5,5 Prozent weniger Menschen begingen im Beobachtungszeitraum Selbstmord. Die Studie wurde von Thomas Niederkrotenthaler am Zentrum für Public Health der MedUni Wien geleitet und erschien am Montag im „British Medical Journal“. Hier könnt ihr sie nachlesen.

Gemeinsam mit Forschern und Forscherinnen aus Wien, New York, Toronto, Atlanta und Melbourne untersuchte Niederkrotenthaler Social-Media-Beiträge im Zusammenhang mit dem Lied sowie die Zahl der Anrufe bei der US-Suizidpräventionshotline. Innerhalb von 34 Tagen wurden 9.915 Anrufe und damit 6,9 Prozent mehr Kontakte von Hilfesuchenden bei der „National Sucide Prevention Lifeline“ verzeichnet. Gleichzeitig gab es 245 Suizide – 5,5 Prozent – weniger.

Lied handelt von einem jungen, homosexuellen Mann

Die Studie zeigt, dass die Thematisierung von Krisenbewältigung in Medien positives Potenzial zur Suizidprävention birgt.

„Ich will nicht mehr weinen, ich will mich lebendig fühlen, ich will nicht, mehr sterben!“, singt Rapper Logic. Der Song handelt von einem jungen schwarzen und homosexuellen Mann. Dieser will seinem Leben nach Diskriminierung und Zurückweisung ein Ende setzen. Schließlich wählt er aber doch die Nummer der US-Suizidpräventionshotline „National Suicide Prevention Lifeline“ und nimmt Hilfe an.

Hier findet ihr Hilfe in Krisensituationen:

Telefonseelsorge

Tel.: 142 (Notruf), täglich 0–24 Uhr

Telefon-, E-Mail- und Chat-Beratung für Menschen in schwierigen Lebenssituationen oder Krisenzeiten.

Online unter www.telefonseelsorge.at.

Kinder- und Jugendliche

Die Website bittelebe richtet sich gezielt an Kinder und Jugendliche.

Online unter bittelebe.at.

Rat auf Draht

Tel.: 147 (Notruf), täglich 0-24 Uhr

Online unter www.rataufdraht.at.