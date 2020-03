Am Samstag steigt das Titelduell Mönchengladbach vs. Dortmund. Hier erfährst du, wo und wie du das Spiel live im Fernsehen oder im Internet sehen kannst.

Am Samstag, den 7. März, dürfen sich Fußballfans auf ein spannendes Spiel in Mönchengladbach freuen: Die Borussia Mönchengladbach trifft um 18.30 Uhr daheim auf Borussia Dortmund. Es ist ein echtes Rivalenduell, bei dem Emotion und Leidenschaft dabei sein werden.

Gladbach – Dortmund live im TV

Für Fans, die nicht selbst im Stadion dabei sein können, stellt sich natürlich die große Frage: Wo und wie kann ich das Spiel live sehen? Denn eine Aufzeichnung ist zwar nett, aber die Live-Atmosphäre lässt sich mit nichts ersetzen. Die schlechte Nachricht: In dieser Saison kommen nur Kunden des Bezahl-Senders Sky sowie jene des Streamingdienstes DAZN in den Genuss von Livespielen. Während Sky die Bundesliga-Spiele am Samstag und am Sonntag live übertragen darf, hat sich DAZN die Rechte für die Spiele am Freitag sowie am Montag gesichert; außerdem darf DAZN jene Sonntagsspiele zeigen, die schon am frühen Nachmittag beginnen. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben diese Saison keine Live-Übertragungen im Programm, die Ausnahme waren die Freitagspiele der 17. und 18. Runde.

Für Mönchengladbach gegen Dortmund bedeutet das: Sky-Kunden können das Spiel am Samstagabend live sehen; alle anderen müssen auf die Zusammenfassung bei anderen Sendern bzw. im Internet warten. Das Sportstudio des ZDF wird zu später Stunde auch einen Bericht über dieses Duell bringen.

Livestream im Internet

Wie sieht es aber mit einem Livestream im Internet, also die Übertragung über das Web, aus? Auch da kommen nur Sky-Kunden in den Genuss: Für sie gibt es im Zuge ihres Abos (sofern die Bundesliga im Paket enthalten ist) die Möglichkeit, Spiele im Internet zu streamen. Über die App „Sky Go“ können solche und weitere Spiele der Deutschen Bundesliga live angesehen werden. Das können die Sky-Kunden über ihr Tablet, am Mobiltelefon oder auch auf einem PC aufrufen. Theoretisch besteht dann auch die Möglichkeit, das Gerät an einen größeren Monitor anzuschließen.

Weitere Möglichkeiten für den Livestream

Aber es gibt auch noch eine weitere, rechtlich allerdings etwas umstrittene Variante, Live-Spiele im Internet zu sehen: Auf mehr oder weniger dubiosen Websites werden nämlich Livestreams solcher Spiele gezeigt. Ein Beispiel dafür ist die russische Site „LiveTV“ – dort sind täglich viele Sportsendungen zu sehen. Aber nicht nur aus rechtlichen Gründen wollen wir von der Nutzung solcher Angebote abraten: Die Gefahr, sich über solche Sites Viren einzufangen, ist einigermaßen groß. Außerdem kann die Qualität der Livestreams teilweise sehr schlecht sein, immer wieder kommt es zu Unterbrechungen wegen der Einblendung von Werbung.