Jeder Mensch orientiert sich an seiner Umwelt – vor allem, wenn es um das eigene Aussehen geht. Was uns viele Frauenmagazine häufig als “Schönheitsideal” verkaufen, ist in Wahrheit nichts anderes, als ein momentan vorherrschender Trend. Darum (oder gerade deshalb) sollte man anfangen, die eigene Schönheit zu kultivieren – und sich selbst als schön zu empfinden.

Denn Tatsache ist, es kommt gar nicht mal so sehr darauf an, wie groß deine Nase ist, deine Lippen oder welche Form dein Gesicht hat – es kommt auf deine Meinung zu dir selbst an und darauf, ob du dich selber respektierst. Denn nur, wer sich selbst lieben gelernt hat, strahlt diese eine Sache aus, die wirklich schön macht: Selbstbewusstsein.