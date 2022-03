Dass man bei einem Schleim-Video einmal „bitte nicht nachmachen“ schreiben muss, hätten wohl die wenigsten DIY-Fans erwartet. Doch eine Tiktokerin kreiert jetzt aus Versehen nicht nur glibberigen Schleim, sondern sogenannten Napalm aka eine Brandwaffe.

Und geht für ihr gefährliches Hoppala viral.

TikTokerin kreiert Napalm statt DIY-Schleim

Wer kennt diese Videos nicht: TikToker basteln sich Schleim in unterschiedlichsten Farben und schwören, wie entspannend und zufriedenstellend es ist, mit dem Glibber zu spielen. Doch Schleim alleine reicht schon lange nicht mehr, um Klicks zu generieren. Er muss schon auffallen. Manchmal mit Glitzer, mal leuchtet er im Dunkeln oder hat Knister-Elemente, die beim Kneten knacken.

Die TikTokerin „Theresa360“ wollte mit ihrer Kreation ebenfalls auffallen; und entschied sich dabei aus Versehen für eine gefährliche Kombination. Denn passend zu dem Breakup-Song „abcdefu“ von Gayle wollte sie ein Styropor-Herz in Aceton auflösen.

Das Ganze sollte dann eine Art Spezialschleim ergeben. Und auf den ersten Blick scheint Theresa ihr Ziel erreicht zu haben; denn in dem Video sieht man tatsächlich, dass eine schleimige Konsistenz entsteht.

Bastelprojekt entpuppt sich als lebensgefährlicher Brennstoff

Was Theresa jedoch nicht wusste: Die Kombination ist extrem flammbar und damit richtig gefährlich. Denn was Theresa da für ihre rund zwei Millionen Follower gebastelt hat, ist kein Schleim, sondern eine Art Napalm. Zur Erinnerung: Napalm ist eine militärisch eingesetzte Brandwaffe, die aus einer Art geliertem Benzin besteht.

Wenn die Masse an einem Ziel haftet, kann man Napalm kaum mit Wasser löschen. Stattdessen entsteht eine festklebende und extreme Brandwirkung. Wäre Theresas DIY-Projekt also mit Feuer in Berührung gekommen, hätte das lebensgefährliche Auswirkungen gehabt.

Doch was sie da wirklich gemischt hat, scheint der TikTokerin lange nicht bewusst zu sein. In den Kommentaren zu dem Video weisen sie jedoch viele darauf hin, wie gefährlich ihr Bastelprojekt wirklich ist.

Mittlerweile ist das Video nicht mehr auf TikTok, sondern kursiert nur mehr als Reupload und Reaction-Video in den Sozialen Medien. Ob Theresa das Video gelöscht hat, oder es doch von TikTok selbst entfernt wurde, ist bisher noch nicht klar.