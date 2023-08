Die Blätter fallen, die Temperaturen sinken aka der September steht vor der Tür, und eine Zeit des Übergangs beginnt. In dieser Phase haben natürlich auch die Sterne großen Einfluss auf unser Leben. Und das spiegelt sich in der Reiselust vieler Menschen wider. Während nicht jedes Sternzeichen den Drang verspüren mag, die Koffer zu packen, gibt es einige, die es jetzt noch wegzieht.

Egal ob Wochenend-Trip oder längere Fernreise – diese Tierkreiszeichen sollten im September unbedingt noch eine Reise machen.

Widder

Als abenteuerlustiges Feuerzeichen wird der Widder von der Energie des Septembers angezogen. Der Monat ist einfach perfekt für Kurztrips, spontane Ausflüge und aufregende Entdeckungen – es muss also nicht einmal eine lange und kostenintensive Reise sein. Viel mehr geht es darum, einfach mal aus dem Alltagstrott auszubrechen. Eine Reise im September kann dem Widder helfen, den Kopf wieder freizubekommen und neue Perspektiven zu gewinnen. So kann das Sternzeichen voller Elan in den Herbst starten.

Skorpion

Der Skorpion wird grundsätzlich von intensiven Emotionen und Leidenschaft angetrieben. Eine spontane Reise im September ist also genau das richtige für ihn. Wohin genau es den Skorpion zieht, das wird sich zeigen. Aber fest steht: Der Skorpion wird von der Reise definitiv profitieren, denn sie ermöglicht es ihm, seine Gefühlswelt zu erkunden und gleichzeitig die innere Batterie wieder aufzuladen. Und etwas „Vitamin Sea“ kann, bevor der Herbst einzieht, ja auch nicht schaden, oder?

Schütze

Auch die geselligen Schützen sollten den September nutzen, um ihre Sehnsucht nach neuen Horizonten zu stillen. Denn sie blühen nicht nur auf, wenn sie neue Leute kennenlernen, sie lieben es außerdem in fremde Kulturen einzutauchen. Eine 0815-Reise wird es bei dem Sternzeichen also bestimmt nicht. Eine Reise in ferne Länder oder an ungewöhnliche Orte wird das Sternzeichen inspirieren und neuen Antrieb geben.