Alle Beauty-Lovers, aufgepasst: Das gute, alte Motto „weniger ist mehr“ wird 2024 wieder ins Leben gerufen. Notiert euch den No-Make-Up-Look, denn dieser steht auf der Liste an Beauty-Trends für dieses Jahr ganz weit oben!

Natürlichkeit steht heuer wieder im Fokus.

Less is more

Der No-Make-Up-Look gehört mittlerweile zu den angesagtesten Schminktechniken und stellt das Contouring und Co. dadurch auch immer mehr in den Schatten. Auf diesen Trend setzen wir vor allem in diesem Jahr, denn: Less is more, besagt der Beauty-Trend. Wir verabschieden uns offiziell von Foundations, die wir uns viel zu dick zusammen mit Concealer und Rouge ins ganze Gesicht klatschen. Außerdem nehmen wir das wilde Contouring aus dem Beauty-Repertoire und sagen: Bye, Bye!

Stattdessen, setzen wir auf:

Glänzenden und reinen Tent

Minimalismus

Natürlichen Look

Und GANZ viel natürlichen Glow

Kleine Makel ausblenden!

Natürlicher Glow ist ein wichtiges Stichwort: Wir streben nämlich immer mehr nach einem strahlenden Hautbild und setzen daher auch weniger auf Highlighter. Für den No-Make-Up-Look ist daher ein glänzender und natürlicher Teint wichtig, denn schließlich soll es ja so wirken, als wäre man gar nicht geschminkt. Das Main Goal dieses Beauty-Trends ist es die natürliche Schönheit der Haut hervorzuheben.

Doch wie schaffen wir das? Zum einen mit natürlichen und nachhaltigen Produkten, die dafür gemacht sind ein strahlendes Hautbild zu kreieren. Zum anderen gleichen wir kleine Makel mit Make-Up aus, arbeiten dabei mit einem minimalistischen Lidstrich und konturieren unser Gesicht nur ganz leicht.

Kleiner Tipp noch dazu: Der No Make-Up-Look bietet sich beim Styling bestens in Kombination mit Nude-Lips an. Denn auch Natural Lips stehen auf der Liste an Beauty-Trends für 2024 ganz weit oben. Nicht vergessen: Weniger ist mehr, Baby!