Schon klar: Oft steht man dermaßen unter Stress, dass man gar keine Zeit hat, auch noch darauf zu hören, was einem der eigene Körper sagen möchte. Dabei ist das ein wichtiger Punkt, den wir nicht mehr ignorieren sollten! Vor allem diese drei Sternzeichen sollten jetzt besser auf sich achten.

Oft reicht schon eine kleine Veränderung, damit man sich wieder wohler fühlt.

Fische

Dieses Sternzeichen ist dafür bekannt, es immer allen recht machen zu wollen. Dabei vergisst der Fisch aber leider oft seine eigenen Bedürfnisse und stellt diese meist hinten an. Die Folge: Er fühlt sich ausgelaugt und gestresst. Damit sollte jetzt aber Schluss sein! Denn das Sternzeichen muss endlich lernen, auf das zu hören, was der eigene Körper zu sagen hat. Und wenn das bedeutet, dass man sich ein Wochenende mal vollkommen zurücknimmt, die Füße hochlegt und eine komplette Serie am Stück verschlingt, dann soll es eben so sein!

Zwilling

Dadurch, dass der Zwilling immer bemüht ist, Harmonie zu verbreiten, macht ihn das zwar zu einem sehr angenehmen und positiven Menschen, doch wie sieht es im Inneren aus? Das Sternzeichen muss nicht immer alles geben, um anderen zu gefallen oder um einen Konflikt zu verhindern. Manchmal ist es auch notwendig, dass der Zwilling Klartext spricht und ganz deutlich formuliert, was er jetzt braucht. Geht er erstmal in sich und hört auf seinen Körper, wird schnell klar, dass sich etwas ändern muss, damit der Zwilling wieder zu Kräften kommt!

Schütze

Das erfolgsorientierte Sternzeichen gibt immer 100 Prozent und mehr. Alles, was sich darunter befindet, ist für den Schützen nicht akzeptabel. Ob ihn das regelmäßig an den Rand seiner Kräfte bringt? Ja. Ob er sich mal eine Pause gönnt? Niemals! Damit könnte er ja einen Rückschlag riskieren und müsste danach umso härter arbeiten. Aber macht das wirklich glücklich? Das Sternzeichen ist gerne mal dazu verleitet, die Signale seines Körpers zu ignorieren, Pausen zu überspringen und sich keine Sekunde Freizeit oder Ruhe zu gönnen, um an sein Ziel zu kommen. Dabei wird er schnell merken, dass ein paar Tage ohne Trubel und Arbeitsstress Wunder bewirken können.