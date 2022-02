Seit mehr als fünf Jahren sind Taylor Swift und Joe Alwyn nun schon ein Paar. Mit ihrem romantischen dreitägigen Trip nach Cornwall Mitte Januar kamen erstmals Verlobungsgerüchte auf. Nun bestätigen mehrere Quellen, dass die beiden tatsächlich verlobt sind.

Schon nach dem Release von Taylors Album „Lover“ im Jahr 2019, spekulierten Fans, die beiden hätten heimlich geheiratet.

Hat sich Taylor Swift verlobt?

Bereits im Januar gab es jede Menge Spekulationen über eine mögliche Verlobung von Taylor Swift und Joe Alwyn. Die Gerüchte kamen auf, nachdem die beiden bei einem romantischen Trip nach Cornwall gesichtet wurden. Mehrere Quellen bestätigten nun gegenüber dem US-Magazin Life & Style, dass der Schauspieler und die Sängerin tatsächlich verlobt sein sollen. Der Popstar und der britische Schauspieler wagen jetzt offenbar also den nächsten Beziehungsschritt.

Wilde Spekulationen um heimliche Hochzeit

Schon länger wird das die Beziehung der beiden genauestens unter die Lupe genommen. Kein Wunder also, dass in der Vergangenheit sogar schon wilde Spekulationen über eine heimliche Hochzeit der beiden aufkamen. Als die Taylor etwa 2019 ihr Album „Lover“ veröffentlichte, vermuteten einige Fans, die beiden hätten sich bereits heimlich das JA-Wort gegeben, weil die 32-Jährige in ihren Songs unzählige Hochzeitsanspielungen versteckt haben soll.

Seit mittlerweile fünf Jahren sind Taylor und Joe mittlerweile ein Paar. Doch die beiden haben ihre Beziehung bislang noch nie an die große Glocke gehängt. Seit sie im Oktober 2016 zusammen gekommen sind, halten sie ihre Romanze weitgehend aus der Öffentlichkeit raus. „Ich bin mir bewusst, dass die Leute über diese Seite der Dinge Bescheid wissen wollen. Ich denke, wir haben unser Privatleben erfolgreich unter Verschluss gehalten, und das ist den Leuten jetzt klar geworden – aber ich spreche wirklich lieber über die Arbeit“, sagte etwa Joe Alwyn 2018 in einem Interview mit der britischen Vogue.

Erst kürzlich sprach Taylor jedoch etwas offener über ihre Liebe zu dem 30-Jährigen. Nachdem sie bei den Grammys 2021 den Award für „Album of the Year“ abräumte, bedankte sie sich bei Joe: „Er ist der Erste, dem ich jeden einzelnen Song, den ich schreibe, vorsinge.“

Während unzählige Quellen sicher sind, dass die beiden nun tatsächlich verlobt sind, haben sich weder Taylor noch Joe bislang offiziell zur angeblichen Verlobung geäußert.