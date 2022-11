Nach „Bennifer“ wäre ein Liebescomeback zwischen Bradley Cooper und Irina Shayk wohl die größte romantische Sensation, die Hollywood gerade zu bieten hat. Die Chancen dafür stehen jedenfalls sehr gut! Denn in den vergangenen Wochen tauchten immer mehr gemeinsame und vielsagende Fotos des Ex-Paares auf.

Auch ein zweites Kind soll laut Insider-Information im Gespräch sein.

Sind Bradley Cooper und Irina Shayk wieder zusammen?

Vier Jahre lang waren Schauspieler Bradley Cooper (47) und Supermodel Irina Shayk (36) eines der schönsten Traumpaare Hollywoods – zumindest vom Anschein her. Im Jahr 2017 kam ihre gemeinsame Tochter Lea De Seine auf die Welt, bevor sie sich 2019 schließlich trennten. Während Shayk ein kurzes Techtelmechtel mit Skandalrapper Kanye West nachgesagt wurde, soll Cooper mit der politischen Beraterin Huma Abedin angebandelt haben.

Doch wie es scheint, haben sich die beiden wohl nie gänzlich aus den Augen verloren (gut, das mag auch an ihrer Tochter liegen). In den vergangenen Wochen verdichteten sich die Hinweise, dass zwischen dem Ex-Pärchen wieder Gefühle aufgeflammt sind. Das beweisen auch einige Fotos, die Bradley und Irina sehr vertraut zeigen.

Im Sommer machten sie gemeinsam Urlaub auf den Bahamas und teilten bereits heiße Einblicke in ihr Verhältnis (dritter Slide beim Instagram-Posting unten). Seit diesem Zeitpunkt konnte das Netz wohl nicht mehr aufhören, von einem Liebescomeback der beiden zu träumen.

An Halloween teilte das Model dann ein Bild, auf dem sie verkleidet auf einem Teddybären sitzt. Unter dem Kostüm soll sich kein Geringerer als ihr Ex Bradley Cooper befinden.

Und als wäre all das nicht genug, damit sämtliche Hobby-Detektiv:innen davon ausgehen, dass die beiden wieder zusammen gekommen sind, schlenderten sie vor wenigen Tagen auch noch verliebt durch die herbstlichen Straßen von New York. Dabei sollen sie sich romantische Blicke zugeworfen haben und eng umschlungen spaziert sein. Auf einem der Fotos, das Page Six vorliegt, legt Irina ihre Hand sogar auf dem Po ihres Ex-Freundes ab, während er sie zärtlich am Rücken berührt.

Folgt jetzt Baby Nummer zwei?

Offiziell bestätigt haben die beiden ihr Liebescomeback zwar noch nicht. Doch es sieht eindeutig danach aus, als läge zwischen ihnen Liebe in der Luft. Ein Insider verriet Page Six jetzt sogar, dass die beiden einen weiteren, sehr großen Schritt in ihrer neu aufgeflammten Beziehung machen wollen.

Denn offenbar arbeiten Bradley und Irina gerade an einem zweiten gemeinsamen Kind. „Sie versuchen, schwanger zu werden“, so die Quelle. Wie der Insider bereits im Sommer verriet, soll sich Irina noch ein Geschwisterchen für ihre fünfjährige Tochter wünschen. Bradley „sei an Bord“, wie es heißt. Das kommende Jahr dürfte für die beiden Superstars also wirklich spannend werden …