Es ist eine Dokumentation, an der zurzeit niemand vorbeikommt. Denn die Machenschaften vom „Tinder Schwindler“ schockieren derzeit viele. In seinem ersten Interview bezieht der beschuldigte Simon Leviev jetzt Stellung zu den Vorwürfen; und bestreitet, dass er ein Betrüger ist.

In dem Interview zeigt er auch seine neue Freundin.

„Tinder Schwindler“ verteidigt sich in erstem Interview

Rund zehn Millionen Dollar soll Simon Leviev über die Dating App Tinder erschwindelt haben. Seine Opfer werfen ihm vor, dass er sich als reicher Diamanten-Erbe ausgegeben hat; inklusive luxuriösen Reisen und außergewöhnlichen Dates.

Doch das Leben in Glanz und Gloria ändert sich schlagartig für die Frauen, als der Traumprinz vermeintlich von seinen Feinden bedroht wird. Er zeigt den Frauen Videos von seinen verletzten Leibwächtern und erklärt ihnen, dass die Feinde auch ihm auf den Fersen seien. Da er nicht mehr auf sein eigenes Geld zugreifen kann, unterstützen ihn die Frauen finanziell – und verschulden sich dadurch extrem.

Aufgedeckt wurde der ganze Schwindel jetzt in der Netflix-Dokumentation „Der Tinder Schwindler“. Doch während die Opfer darin ausführlich über ihre Erfahrungen sprechen, kommt einer nicht zu Wort: Simon selbst. Denn er hat an der Dokumentation keine Beteiligung. Bereits kurz vor der Ausstrahlung kündigte er aber via Instagram an, dass er auch seine Seite der Geschichte präsentieren wolle.

„Ich bin der größte Gentleman der Welt.“

Ein Vorhaben, das er jetzt umsetzt. Denn für „Inside Edition“ gibt er erstmals ein Interview und betont darin, dass er kein Betrüger sei. „Ich war nur ein alleinstehender Mann, der ein paar Frauen auf Tinder kennenlernen wollte“, sagt er in einem ersten Teaser zum Interview. „Ich bin kein Tinder Schwindler.“

In dem Interview weist er anscheinend alle Vorwürfe von sich, die in der Netflix-Dokumentation gegen ihn erhoben wurden und kritisiert die Produktion. „Sie präsentieren es als Dokumentarfilm, aber in Wahrheit ist es wie ein komplett erfundener Film“, sagt er. „Ich bin der größte Gentleman der Welt.“

Als Unterstützung hat er bei dem Interview übrigens auch seine neue Freundin dabei. In dem Teaser sieht man, wie sich Simon und das Model küssen; sie stehe trotz der internationalen Kontroverse weiterhin auf seiner Seite, heißt es im Trailer.

In dem Interview will Simon beweisen, dass er kein Betrüger ist und betont wiederholt, dass er falsch dargestellt wurde. Ob auch seine Opfer aus der Netflix Dokumentation zu Wort kommen oder auf Simons Aussagen reagieren, bleibt abzuwarten. Das gesamte zweiteilige Interview soll am 21. und 22. Februar veröffentlicht werden – es bleibt also spannend!