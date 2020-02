Ein Bild aus einer Kölner Bäckerei macht gerade auf Twitter die Runde. Es zeigt Schokoküsse, die mit dicken Lippen und Knochen im Haar verziert sind. User werfen der Konditorei deswegen Rassismus vor.

Man bediene sich hier kolonialistischer Klischees.

Konditorei verkleidet Schokoküsse und erntet Shitstorm

“Mohr im Hemd”, “Mohrenköpfe”, “Negerküsse”: Die Liste der Dessert-Namen, die sich rassistischen Bezeichnungen für schwarze Menschen bedienen, ist lang. Mit dieser Tatsache scheint nun auch ein Traditionscafé in Köln spielen zu wollen. Die Bäcker haben nämlich ihre Mohrenköpfe mit klischeehaften Attributen von Afrikanern verziert. Dicke Lippen, Knochen im Haar und Fes, einer traditionellen Kopfbedeckung von Nordafrikanern: Die Schokoküsse scheinen sich kolonialistischen Klischees zu bedienen.

Twitter-Userin @Ebonyplusirony hat ein Foto der Mohrenköpfe von einem Freund zugeschickt bekommen. “Habe gerade von einem guten Freund ein Foto aus einem Kölner Tradions-Café zugesendet bekommen (nein, die weißen sollen kein Ausgewogenheit abbilden, sie stellen Nordarfrikaner dar): Liebe Café Konfiserie Fromme, ihr Backwerk widert mich an!”, schreibt die Nutzerin in ihrem Post. Dass die weißen Schokoküsse nicht etwa westliche weiße Menschen, sondern hellhäutige Nordafrikaner darstellen sollen, legt der Fes auf dem Kopf nahe. Hierbei handelt es sich nämlich um einen Filzhut mit Quaste, der früher vor allem in Nordafrika weit verbreitet war.

Habe gerade von einem guten Freund ein Foto aus einem Kölner Tradions-Café zugesendet bekommen (nein, die weißen sollen kein Ausgewogenheit abbilden, sie stellen Nordarfrikaner dar): Liebe Café Konfiserie Fromme, ihr Backwerk widert mich an! pic.twitter.com/ZaxFqeUmhy — Quattromilf 🇪🇺🏳️‍🌈 (@ebonyplusirony) February 14, 2020

User sind empört, Bäckerei versteht Aufregung nicht

“Ich begreife es nicht. 2020 und kein Stück weiter entwickelt. Es ist so frustrierend” oder “Das ach so tolerante Köln. Ekelerregend” empören sich die User auf Twitter. Die Konditorei kann die Aufregung allerdings nicht verstehen. Denn bei den Mohrenköpfen handele es sich lediglich um lustige Karnevalsköpfe, die seit den 60er Jahren Tradition seien. Inhaber Gregor Fromme sagte zudem gegenüber dem Kölner Stadtanzeiger: “Wir garnieren es zu Karneval so aus, wie in der Vergangenheit viele Karnevalskostüme gestaltet waren. So gebe es auch als Clowns oder asiatisch dekoriertes Gebäck. Die Lippen seien dabei auf allen Süßwaren die gleichen.