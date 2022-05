Kennt ihr das Gefühl, dass euch etwas beschäftigt, ihr aber nicht so recht wisst, was es genau ist? Dann kommt hier die gute Nachricht: Im Juni regnet es eine große Portion Optimismus und Klarheit. Zwei essenzielle Dinge, um den Knoten, den man schon viel zu lange mit sich herumträgt, endlich zu lösen.

Diese drei Sternzeichen werden sich bald befreit fühlen.

Stier

Lange Zeit wusste der Stier nicht wirklich, was ihm schlaflose Nächte bereitet. Doch der Sommer naht und damit auch das Gefühl, etwas mehr Leichtigkeit und Freude in sein Leben zu lassen. Und genau das wird dem Stier auch schon sehr bald gelingen. Denn durch einen kleinen Schubser aus dem Universum wird er erkennen, welche Dinge diese nervigen Blockaden bei ihm auslösen. Und ist der Knoten erstmal gelöst, kann er sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist: Nämlich sein seelisches Wohlbefinden.

Löwe

Der Juni ist der perfekte Monat für den Löwen! Denn endlich hat er notwendige Energie, um in sich zu gehen und auf das zu hören, was ihm seine Seele mitteilen möchte. Ist es der Sommer, die Wärme oder die Sternenkonstellation, die dafür sorgen, dass das Sternzeichen sich endlich befreit fühlt? Eines steht fest: Für Löwen wird es sich schon sehr bald so anfühlen, als hätte er den Knoten in seinem Inneren nach langer Zeit endlich gelöst. Mit einer Leichtigkeit startet das Sternzeichen in eine Zeit, die es sicherlich nicht mehr so schnell vergessen wird.

Skorpion

Die letzten Wochen waren für Skorpione nicht unbedingt die besten. Denn im Job lief es nicht wirklich rund, zwischen den Kollegen herrschte eine angespannte Stimmung und auch seitens der Chefetage hatte das Sternzeichen ein eher mulmiges Gefühl. Grund genug für den Skorpion, um ständig an diese Sorgen zu denken. Doch damit ist jetzt schon sehr bald Schluss! Denn im Juni löst sich dieser unangenehme Knoten endlich auf und das Sternzeichen hat den Mut, anzusprechen, was es beschäftigt. Das ist auch gut so, denn die Sterne stehen dafür im Vorteil des Skorpions!