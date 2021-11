In weniger als einem Monat ist schon wieder Weihnachten! Und jeder von euch hat doch bestimmt diese eine Person in seinem Leben, die einfach sehr schwer zu beschenken ist. Die Suche nach dem passenden Geschenk wird dabei jedes Mal zur Herausforderung.

Besonders bei diesen Sternzeichen wird das Schenken zur Qual!

Stier

Der Stier weiß eigentlich immer, was er will. Aber wenn es um Weihnachten geht, dann fällt er plötzlich in eine falsche Bescheidenheit. Denn er kann einfach nicht klar sagen, was er sich wünscht. Das stellt sein Gegenüber sehr oft vor eine große Herausforderung. Nicht selten kommt es dann auch vor, dass dieses Sternzeichen mit Dingen beschenkt wird, die es weder haben möchte, noch wirklich braucht. Zu allem Übel kann es auch passieren, dass Stiere so unzufrieden mit ihren Geschenken sind, dass sie die Dinge manchmal einfach weiterschenken…

Waage

Die Ausgeglichenheit der Waage geht spätestens dann verloren, wenn sie entscheiden muss, was diesmal für sie unter dem Baum liegen soll. Denn wenn dieses Sternzeichen eines hasst, dann ist das Entscheidungen zu treffen! In der Vorweihnachtszeit wird das Sternzeichen jedoch meistens von allen Seiten mit Fragen durchlöchert, damit Freunde und Familie herausfinden können, worüber es sich am meisten freut. Doch leider geht das oft nach hinten los. Denn Waagen fühlen sich dadurch gestresst und bedroht und fangen in vielen Fällen sogar einen Streit an.

Steinbock

Einen Steinbock zu beschenken ist in etwa so leicht, wie der Queen ein Geschenk zu machen! Denn dieses Sternzeichen scheint wirklich schon alles zu haben, was man nur besitzen kann. Schenkt man ihm dann doch etwas, denn ganz ohne Präsent kann man schließlich auch nicht aufkreuzen, hält sich die Freude meist in Grenzen. Die Rechtfertigung des Steinbocks: „Ich hab dir doch gesagt, du sollst mir nichts schenken“… Tipp: Preisschild dranlassen und Rechnung aufbehalten!