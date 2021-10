Grusel-Fans festhalten! An Halloween (31. Oktober) erscheint eine völlig neue Folge von “X-Factor: Das Unfassbare” auf RTL2. Und mit dabei: Kultmoderator Jonathan Frakes!!

Es ist die erste neue Episode mit der TV-Legende seit mehr als 20 Jahren!

Mit Jonathan Frakes: Neue “X-Factor”-Folge kommt

Ihr glaubt, diese Geschichte sei frei erfunden? Dann können wir euch hiermit beruhigen: Es stimmt tatsächlich, “X-Factor: Das Unfassbare” kehrt mit einer brandneuen Folge ins Fernsehen zurück! Am 31. Oktober, also zu Halloween, wird die neue Episode auf RTL2 ausgestrahlt. Das Besondere: Niemand Geringeres als “X-Factor”-Urgestein Jonathan Frakes wird durch die neue Folge führen.

In den späten 90er- und frühen 2000er-Jahren avancierte die Mystery-Show, die ab der zweiten Staffel von dem “Star Trek“-Star moderiert wurde, zum absoluten Kulthit und festen Bestandteil des RTL-Zwei-Programms. Bereits 2019 und 2020 zeigte der Sender jeweils neue Folgen der Mystery-Serie an Halloween. Damals moderierte der deutsche Schauspieler Detlef Bothe die neuen Episoden. Für die meisten Fans ist aber die TV-Legende Jonathan Frakes fest mit ihren Erinnerungen an die Serie verbunden. Umso mehr dürfen sich Mystery-Begeisterte nun also über das Comeback des US-Kultmoderators freuen.

Halloween-Marathon auf RTL2

Aber es kommt noch besser: Die Fans erwartet am 31.10. nicht nur eine neue Episode von “X-Factor”. Fast der komplette Halloween-Tag steht im Zeichen der Mystery-Show. Von 9.00 bis 23.15 Uhr laufen auf RTL2 insgesamt 15 Folgen “X-Factor” am Stück. Ihr könnt euch also vom frühen Vormittag bis in den späten Abend hinein mit den übernatürlichen und teils gruseligen Geschichten die Zeit vertreiben. Den vollen Marathon werden wohl die wenigsten mitmachen. Doch zumindest um 20:15 Uhr, wenn Jonathan Frakes die neue Folge moderiert, sollten alle Fans einschalten. 😉

via GIPHY