Habt ihr euch schon mal gefragt, was verheiratete Paare im Laufe ihrer Ehe so alles gelernt haben? Also wir definitiv! Was uns zur nächsten Frage führt: Was würden sie unverheirateten Paaren, die kurz vor der Hochzeit stehen, demnach raten?

Das hier sind einige der besten Antworten von verheirateten Paaren auf Reddit:

1. Gemeinsam stark sein

„Eine Ehe besteht nicht aus zwei starken Menschen – sondern es geht darum, abwechselnd stark füreinander zu sein. Es wird Tage geben, an denen sich eine Beziehung unbesiegbar anfühlt, und es kann Monate geben, in denen einer deprimiert und verletzt ist. Deshalb müssen beide bereit sein, sich gegenseitig zu unterstützen, egal unter welchen Umständen.“

2. Dating

„Geht weiter auf Dates miteinander! Nur weil ihr verheiratet seid, heißt das nicht, dass ihr aufhören solltet, euch gegenseitig zu umwerben.“

3. Streitkultur

„Ihr müsst unbedingt lernen eure Bedenken und Meinungen zu äußern. Dabei dürft ihr nicht vergessen zuzuhören und Kompromisse einzugehen. Es ist in Ordnung sich hin und wieder unwohl zu fühlen, aber man sollte dies nicht ständig mit sich herumtragen. Stellt euch Streiten wie ein Workout vor. Es ist hart, es ist unangenehm, aber am Ende geht man gestärkt daraus hervor.“

4. Jeder entwickelt sich weiter

„Nach einer Hochzeit bleibt man als Paar nicht in der Entwicklung stehen. Man wächst mit der Zeit an seinen Aufgaben und verändert sich. Kinder, Karriere, Interessen, Freunde usw. nichts bleibt für immer gleich. Deshalb ist Akzeptanz enorm wichtig. Ihr müsst bereit sein, euch immer wieder aufs Neue in euren Partner oder in eure Partnerin zu verlieben.“

5. Kommunizieren lernen

„Niemand erklärt einem jemals wirklich, was Kommunikation eigentlich bedeutet. Immer heißt es nur, dass Kommunikation der Schlüssel zu allem ist. Als Paar muss man also bereit sein herauszufinden, was füreinander funktioniert und wie man sich gegenseitig immer versteht.“

6. Eine Ehe ist niemals 50/50

„Eine Ehe ist nicht immer 50:50. Hin und wieder ist sie eine 70:30 Partnerschaft, manchmal auch 80:20. Doch euch muss klar sein, dass das nichts mit Anstrengung oder Engagement zu tun hat, sondern nur dass einer von beiden einmal härter arbeiten muss als der andere. Das ist nicht unfair, sondern so funktionieren Kompromisse nun mal auch. Manchmal muss einer mehr als der andere auf den anderen zugehen.“