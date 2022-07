Uh la la, der Juli wird für manche Sternzeichen nicht nur aufgrund der Temperaturen heiß. Denn die Liebe hält in diesem Monat die ein oder andere schöne Überraschung bereit. wir sagen nur, es darf geschmust werden!

Diese Tierkreiszeichen verlieben sich im Juli 2022.

Krebs

Der Juli ist der Monat des Krebs. Das zeigt sich für das Sternzeichen auch in der Liebe. Denn der sonst so schüchterne Krebs verliebt sich über beide Ohren in eine besondere Person. Sie zieht ihm sprichwörtlich den Boden unter den Füßen weg und lässt ihn auf Wolke Sieben schweben. Na, wenn das nicht vielversprechend für die Juli-Glückskinder klingt.

Löwe

Und auch der Löwe kann im Juli mit einem ganzen Schwarm an Schmetterlingen im Bauch rechnen. Hals über Kopf wird sich dieses Sternzeichen verlieben. Und dabei muss er nicht einmal jemand Neuen kennenlernen. Denn die Liebe versteckt sich hinter einer alten Bekanntschaft. Für den Löwen heißt es jetzt also: offen sein.

Skorpion

Für den Skorpion stehen die Zeichen im Juli definitiv auf Liebesglück! Die Sommergefühle gehen bei diesem Sternzeichen so richtig durch die Decke. Er ist so motiviert und positiv eingestellt, wie schon lange nicht mehr. Und damit zieht er andere magisch an. Die selbstbewusste Ausstrahlung des Skorpions wirkt auf andere gerade jetzt unglaublich anziehend.