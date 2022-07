Jetzt geht’s rund: In Folge vier lässt Bachelorette Sharon ihren Worten Taten folgen. Denn diesmal fällt nicht nur ein Kuss, sondern unzählige – und das mit gleich mehreren Männern. Einige intime Details aus der Vergangenheit der Teilnehmer sorgen für schockierte Blicke. Und einer der Kandidaten beschließt, die Show zu beenden.

Langweilig wird es mit Sharon jedenfalls nicht – das hat sie uns von Anfang an versprochen …

Bachelorette: Nasse Sneaker und erstaunliche Beichten, die keiner hören wollte

Neue Woche, neues Dating-Glück! Diesmal werden wieder einige Männer aus ihrer schicken Villa in Thailand geholt, um ein bisschen Zeit mit der Bachelorette zu verbringen. Diese wartet bereits an einem Fluss und verkündet voller Freude, dass es jetzt ans Bamboo-Rafting geht. Heißt: Zweier-Pärchen nehmen auf einem Floß Platz und lassen sich von einem Ruderer über das Wasser fahren. Die Gespräche der Männer mit Sharon sind hier schnell zur Nebensache geworden. Denn eigentlich können wir uns einzig und alleine auf den Fakt konzentrieren, dass sich das Gefährt immer mehr mit Wasser füllt und die schönen, weißen Sneaker der Männer mittlerweile bestimmt vollgesogen und bereit für den Mülleimer sind.

Alles worauf ich mich konzentrieren kann, sind diese Sneakers im Wasser auf dem Boot, die müssen doch alle nasse Füße haben#Bachelorette — Jutschina (@juttasherlocked) July 6, 2022

Doch dann wird es noch schlimmer: Plötzlich setzt strömender Regen ein und alle sind von Kopf bis Fuß durchnässt. Abbrechen? No way! Das Gruppendate wird beinhart fortgesetzt – man spürt die Begeisterung förmlich. Anschließend gibts noch etwas zu essen und Sharon beginnt mit einem Trinkspiel, das den schönen Namen „Ich hab noch nie“ trägt. Folgende Dinge haben wir daraufhin erfahren: Sharon war schon mal untreu (sie hat jemand anderen geküsst, es aber sofort gebeichtet – die Männer sind damit d’accord). Einer hat schon mal als Erwachsener ins Bett gepinkelt (er hat davon geträumt und es dann tatsächlich gemacht). Und gleich mehrere hatten schon mal einen Dreier im Bett (Punkt).

Die Armen Schuhe! Bild: RTL

Eine knutschende Bachelorette beim Impro-Theater

So schnell können wir die Neuinformationen gar nicht verarbeiten, geht es auch schon zum nächsten Date. Diesmal dürfen Emanuell, Lukas und Tom auf Sharon treffen. Doch es bleibt nicht bei lockerem Geplänkel, denn die Männer müssen zeigen, ob in ihnen auch echte Romantiker stecken. Für Emanuell und Lukas no problemo. Die beiden verzaubern die Bachelorette, während sie eine berühmte Filmszene aus „Tatsächlich Liebe“ nachstellen. Ihr wisst schon, den Moment als Mark (Andrew Lincoln) mit riesigen Schildern vor Juliet (Keira Knightley) steht und ihr seine Liebe gesteht.

Emanuell greift sehr tief in die Trickkiste und fragt Sharon auf einem seiner Schilder einfach, ob er sie küssen darf. Diese stimmt zu und es fällt der zweite Kuss der Staffel. Eigentlich könnte sich der Kandidat jetzt freuen. Wäre da nicht auch noch Lukas, der ebenfalls mächtig Eindruck hinterlassen hat und sogar ohne direkt danach zu fragen einen Kuss von Sharon abstaubt. Einzig Tom nimmt die Sache wohl nicht ganz so ernst und kichert die ganze Zeit. Das bedeutet: kein Kuss für ihn.

Sharon küsst küsst küsst. Warum ? Weil sies kann. Sie ist die #Bachelorette und die will den Kater nicht im Sack kaufen 😂 — SchnickSchnackSchnuck 🏳️‍🌈😷❤☮ (@Konfettifan) July 6, 2022

Da die Männer wohl mitten in eine Vorstellung eines ziemlich schlechten Impro-Theaters gelangt sind, müssen sie noch eine weitere Filmszene nachstellen. Diesmal geht es um Titanic, wobei sich Kandidat Lukas zwischenzeitlich nicht ganz sicher war, ob er sich nicht doch im 7. Teil von „Harry Potter“ befindet, nachdem er einen – seiner Meinung nach – Horkrux in die Hand gedrückt bekommt. In Wahrheit handelte es dabei aber um ein Schmuckstück, das Sharon anlegen sollte, damit er sie ganz im Sinne von „Titanic“ malen konnte. Anders als in der legendären Szene, war die Bachelorette dabei jedoch bekleidet. Und auch das Zeichentalent der Kandidaten war nicht mit dem von Jack (Leonardo DiCaprio) zu vergleichen. Nice try!

Szene Nummer drei war wohl die Plakativste: Zwei Stühle, ein Tisch und ein Teller Spaghetti mit Fleischbällchen. Auch hier fielen ganz in „Susi und Strolch“-Manier zwei Küsse – einmal bei Emanuell und einmal bei Lukas. Wieder ging Tom wieder leer aus. Diesmal allerdings, weil die Nudel gerissen ist, kurz bevor seine Lippen die von Sharon berührten. Sein scharf beobachtetes Fazit: „Ich glaube, ich gehöre jetzt zu den Favoriten“ … ähm, ja. Allerdings hat der arme Tom zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, dass die anderen beiden Sharon geküsst haben.

Der zweite Kuss für Lukas an diesem Abend. Bild: RTL

Heimliche Küsse beim Abendessen mit allen Kandidaten

Eigentlich wollte Sharon mit ihren Männern Paragleiten. Doch der thailändische Regen hatte hier offenbar andere Pläne, also musste die lustige Fallschirm-Sause ausgelassen werden. Stattdessen gab es ein Abendessen in der Villa der Kandidaten, mit anschließender Poolparty. Kandidat Jan (der letzte Woche den ersten Kuss der Bachelorette ergattert hat), vergnügt sich gerade im Wasser, als Sharon ihn aus dem Pool zieht und zur Seite nimmt. Als die beiden dann ein lauschiges Plätzchen gefunden haben, flüstert Sharon: „Sieht man uns hier? Krieg ich einen Kuss?“

Ich liebe es, wie Sharon immer wieder bewusst wird, was sie da tut und sich irgendwie immer wieder kurz erschreckt und dann doch irgendwie freut 😃 #bachelorette pic.twitter.com/oR57o7Oz7p — LilaLaura (@LilaLaura29) July 6, 2022

Das lässt sich Jan natürlich nicht zweimal sagen und setzt zur Knutsch-Attacke an. Ziemlich sneaky die beiden, schließlich waren die anderen Kandidaten nur einen Katzensprung entfernt und hätten die beiden jederzeit „erwischen“ können. Andererseits sind ja alle genau deshalb in dieser Sendung und wenn Sharon bei dieser Männerschar Bock auf knutschen hat, dann kann man ihr das wohl wirklich nicht verwehren. Anschließend schwärmt sie: „Ich konnte es nicht lassen. Es ging nicht anders, es musste sein, es brennt bei uns“. Das, lieber Tom, nennt man einen Favoriten. Bitte merken!

Bachelorette: Ein Mann geht freiwillig und das ist wirklich keine Überraschung mehr

Während Jan auf ungeahnten Höhen fliegt, befindet sich ein anderer Kandidat bereits im Sinkflug. Wer die letzten Folgen mitverfolgt hat, weiß, dass sich einer der Männer nicht gerade beliebt gemacht hat. Die Rede ist von Fußballer Max. Der Max, der nach einem Date mit Sharon nur darüber reden konnte, dass sie ihn an seine Ex erinnere, zu wenig Hintern und Brüste habe und er sich einfach nicht sexuell zu ihr hingezogen fühle. Offenbar hatte er jetzt genug von dem „Gratisurlaub“ und beichtete der Bachelorette seine wahre Gefühlslage.

Für den einen lief’s gut. Für den anderen nicht so. Bild: RTL

Er zog Sharon zur Seite und gestand ihr in einer etwas abgeschwächten Version, dass er nicht unbedingt an ihr interessiert sei. „Ich denke nicht, dass ich hier die Zeit habe, um dich zu 100 Prozent kennenzulernen, deswegen habe ich mich dazu entschieden, zu gehen“. Gut, normalerweise wäre das der erste echte Schockmoment der Staffel gewesen. Doch nachdem sich sämtliche Zuseher*innen insgeheim schon vor drei Folgen gewünscht haben, dass Max endlich weg ist, ist sein freiwilliger Ausstieg nun wirklich keine Überraschung mehr.

Auch Sharon nimmt die Abfuhr gelassen. „Emotional wären wir nicht weitergekommen, auch, weil ich mit anderen Männern schon weiter bin“, so die Bachelorette. „Ich bin dir nicht böse“, lässt sie Max wissen. Dieser fügt noch ein „Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende“, hinzu und sorgt damit wohl für Jubelstürme beim Publikum.

Wäre Max diese Woche ohnehin leer ausgegangen und war sein frühzeitiger Abschied reine Kalkül? Man weiß es nicht. Dazu schweigt auch die Bachelorette. Dafür schickt sie noch zwei weitere Männer nach Hause, mit denen es einfach nicht geklickt hat: Stripper Basti und den aufdringlichen Tänzer Tim J.

