Vor wenigen Tagen teilte David Beckham ein Video via Instagram, das im Jahr 1999 entstand. Damals waren er und Ehefrau Victoria Beckham erst seit Kurzem ein Paar.

In dem Clip verriet der Ex-Fußballer, warum er sich in Victoria verliebt hat.

David Beckham teilt Liebeserklärung via Instagram

Nach 23 Jahren Beziehung kann die Liebe zwischen zwei Personen schon mal etwas einrosten. Doch nicht bei David Beckham und Ehefrau Victoria! Denn der Ex-Fußballer zeigte seiner Frau nun mithilfe eines süßen Instagram-Beitrags wie sehr er sie immer noch liebt. Dabei teilte er auf seinem Account ein altes Video aus dem Jahr 1999. Als das Video entstand, war David erst seit zwei Jahren mit dem ehemaligen Spice Girl liiert. In dem Clip wird er gefragt, warum er sich in Victoria verliebt habe. “Da kann ich nicht nur eine einzige Sache nennen. Es war einfach alles, das komplette Paket, in das ich mich verliebt habe“, antwortet er total verliebt auf die Frage.

Aber auch Victoria Beckham scheint ihren Ehemann nach 23 Jahren noch wie am ersten Tag zu lieben. So teilte sie die Liebeserklärung auf ihrem eigenen Instagram-Account und kommentierte das Video mit den Worten. “So süß! Ich liebe dich, David Beckham!”