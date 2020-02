Generation Y, Generation Beziehungsunfähig, Generation „OK Boomer“. Wir alle werden gerne mal in die Schublade der Klischee Millennials gesteckt. Gerade weil das Konsumieren von Memes und Quotes, die Daily Style Inspo und Kommunikation auf gefühlt zehn verschiedenen Messenger unser täglich Brot ist.

1. Erstmal ein Foto machen

Bilder von sich selbst oder von anderen Dingen zu machen ist definitiv keine neuartige Erfindung der Millennials. Aber je hochauflösender und qualitativ hochwertiger unsere Smartphone Kameras wurden, und je mehr Filter wir haben, desto größer ist auch der Drang, sich selbst und andere Dinge in einem formvollendeten Foto zu verewigen. Schließlich befüllt sich unser Instagram Account nicht von selbst! <3

via GIPHY

2. Man gönnt sich ja sonst nichts

Das Wochenende steht vor der Türe und wir können uns wiedermal nicht entscheiden ob wir lieber am Samstag zum Brunch mit Freunden gehen, den Bikram Yoga Kurs am Sonntag einschieben oder einfach mal spontan den Gönnjamin raushängen lassen wollen. Wir nehmen euch diese Entscheidung liebend gerne ab! Markiert euch schon mal den 28. März 2020 in eurem Kalender: Die Skiregion Obertauern trommelt da unter dem Motto #SHESKIS starke Persönlichkeiten für die Brustkrebsprävention zusammen. An diesem Tag erwartet euch ein abwechslungsreiches Rundumprogramm mit Unterstützung von prominenten Ladies und Topathletinnen wie Marlies Raich und Stephanie Venier. Klingt geil? Schnapp‘ dir deine BFF und meldet euch gleich unter www.obertauern-tickets.com an!

#SHESKIS in Obertauern

3. Always support your bestie

Bist du sicher, dass ich das schreiben kann oder soll ich dir einen Screenshot von unserer Convo schicken? Wenn wir uns bei Text Messages an unseren Schwarm unsicher sind, ist unsere BFF immer zur Stelle und ändert mal kurzerhand eine langweilige Nachricht in einen Text, der unseren Flirt auf das nächste Level hebt. Unsicherheit ade, wir haben ja unsere Bestie an unserer Seite!

via GIPHY

4. Napflix & Chill please

Diät war gestern und Feiern auch. Gibt doch nichts Besseres als einen Abend mit seiner BFF auf der Couch zu verbringen, die Lieferservice App zu aktivieren, jede Menge Soulfood zu bestellen und sich während die Netflix Serie läuft, über das fabrizierte Food-baby und den neuesten Instagram Fail gemeinsam zu beschweren. Sorry not Sorry!

via GIPHY

5. Memester & Daily Inspo

Es schlittert eine neue DM von unserer BFF herein und die Verweildauer auf Instagram steigt weiter ins Unermessliche! In unserem daily life dürfen die vielen neuen Memes, aktuellsten Styles der Influencer, das eine oder andere Rezept für das hundertste Bananen Brot oder das perfekte Foto einer Acai Bowl nicht fehlen. Stell sich einer vor, wir würden den neuesten Gossip von den Kardashians oder einen viralen Hype verpassen. Nicht mit uns!

via GIPHY