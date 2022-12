Heute ist es wieder so weit: Die Geminiden erreichen ihren Höhepunkt. Höchste Zeit also, etwas ins Universum zu manifestieren. Welche Sternzeichen besonders von diesem Sternschuppenregen beeinflusst werden, lest ihr hier.

Denn der wohl stärkste Meteorstrom des Jahres kann es ganz schön in sich haben!

Widder

Auch wenn der Widder grundsätzlich pragmatisch veranlagt ist, scheint er an bestimmten Tagen doch an eine höhere Macht zu glauben. Etwa, wenn Sternschuppen am Himmel zu beobachten sind. Sein Glück: Am 14. Dezember zieht ein Geminiden-Schauer über den Himmel, bei dem das Sternzeichen schon gar nicht mehr weiß, welche Wünsche er noch alle äußern soll. Wenn er sich jedoch fest auf eine Sache, die ihm besonders viel bedeutet, konzentriert, dann stehen die Chancen wirklich hoch, dass sie im kommenden Jahr in Erfüllung geht. Die einen nennen es manifestieren, die anderen blicken einfach in den Himmel und warten darauf, eine Sternschnuppe zu erblicken.

Skorpion

Durch die Kraft der Geminiden hat der Skorpion das Gefühl, einfach unbesiegbar zu sein. Das sollte er sich jetzt auch zunutze machen und einfach mal Dinge erledigen, für die er sich sonst zu antriebslos fühlt. Denn plötzlich wirkt es so, als würde alles viel einfacher von der Hand gehen. Egal, ob es sich dabei um die Ideenfindung für das perfekte Weihnachtsgeschenk handelt oder um eine wichtige Strategie, die den Skorpion im Job erheblich weiter bringt. Der Sternschuppenschauer beeinflusst das Sternzeichen enorm, sodass er bereis heute einige Bausteine für seine Zukunft legt.

Steinbock

Wenn es darum geht, Wünsche ans Universum zu äußern, dann ist der Steinbock meistens vorne dabei. Daher sieht er den Geminiden-Schauer heute auch als Gunst der Stunde und ist besser gelaunt, denn je! Insgeheim hat er bereits zahlreiche Dinge vorbereitet, die er in die große weite Welt schicken möchte, damit sie so schnell wie möglich in Erfüllung gehen. Und wer weiß, möglicherweise tritt sogar der Fall ein, dass das Sternzeichen noch vor Ende des Jahres eine kleine Überraschung erhält und sieht, dass seine Wünsche tatsächlich in Erfüllung gehen. Ein Weihnachtswunder?