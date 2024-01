Das „Love Is Blind“-Universum wird sich bald vergrößern. Denn Alexa und Brennon Lemieux haben zuckersüße Nachrichten für ihre Fans. Die 29-Jährige ist schwanger!

Doch die beiden sind nicht das erste Paar der Dating-Show, das ein Baby erwartet.

Babynews bei „Love Is Blind“

Das Experiment der Liebes-Show „Love Is Blind“ hat sich für Alexa und Brennon mehr als gelohnt. Die beiden haben ineinander nicht nur die große Liebe gefunden und sind seit Jahren glücklich miteinander verheiratet – jetzt folgt auch noch der nächste große Schritt. Sie vergrößern ihre Familie. Denn wie die beiden auf Instagram verkünden, ist Alexa schwanger! Dazu teilen sie cute Schappschüsse von sich im Pyjama. Brennon hält dabei liebevoll den Bauch seiner Ehefrau.

Zu dem Bild schreibt das Ehepaar: „Das Beste von mir und das Beste von dir, ein Lemieux-Baby kommt bald“.

Auf einem weiteren Schnappschuss sind die werdenden Eltern mit einer Zeitung zu sehen, in der geschrieben steht, dass ihr Nachwuchs noch im Sommer 2024 kommt. Welches Geschlecht das Baby haben wird, bleibt vorerst ein Rätsel.

„Hatte Angst, dass wie nie Kinder bekommen können“

Dass die Reise bis zur Schwangerschaft nicht gerade einfach war, verraten die beiden in einem Interview mit People. „Wir wollten unbedingt, dass es passiert und sind jetzt so dankbar dafür“, so Alexa. Mehr als ein-einhalb Jahre lang haben sie versucht, ein Baby zu zeugen, doch es wollte einfach nicht klappen. „Ich habe einige Fruchtbarkeitsbehandlungen hinter mir, aber nichts hat geholfen“, gesteht die 29-Jährige. „Ich hatte wirklich Angst, dass wir vielleicht nie Kinder bekommen können“.

Für Alexa wäre es undenkbar gewesen, niemals schwanger zu werden. Schließlich war Mutter-sein immer ihr größter Wunsch, wie sie erzählt. „Alle wollten immer Prinzessin oder Astronaut werden, ich wollte Mama werden“. Umso schwerer war es für sie, dass sie einfach nicht schwanger wurde. „Ich habe mich gefühlt, als wäre ich kaputt“, so Alexa. Doch dann der erlösende Moment: vergangenen November war der Test endlich positiv und beide wussten: jetzt ist ihr Glück vollkommen! Allerdings mussten die beiden die großartigen News noch eine Weile für sich behalten. Jetzt, knapp zwei Monate später, können sie die freudige Nachricht aber endlich mit der Welt teilen.

Auch dieses „Love Is Blind“-Paar bekommt ein Baby

Alexa und Brennon sind nicht die ersten, die nach der Show ein Baby erwarten. Zack und Bliss sind ihnen zuvor gekommen. Vor wenigen Monaten verkündeten die beiden, dass Bliss schwanger sei. Nach einem kleinen Auf und Ab während der Sendung (Zack hat sich zu Beginn gegen Bliss entschieden, dann seine Meinung geändert und um das Herz seiner großen Liebe gekämpft), können die beiden ihr Glück kaum fassen.

„Babys sind Wunder und Segen“, verrät Bliss damals im Interview mit People. „Ich denke, wir waren so offen dabei, unsere Reise und unsere Beziehung mit der Welt zu teilen, und das ist unsere nächste große, schöne Sache. Ich bin wirklich glücklich, und ich hoffe, dass es anderen Menschen Freude bereitet. Es hat uns auf jeden Fall eine Menge Freude bereitet“. Im Frühjahr soll das Baby das Licht der Welt erblicken.