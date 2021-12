Der erste Teaser zu Teil drei der Filmreihe ist endlich da und er verspricht so einiges! Im neuen Teil soll es um Dumbledore und seinen Kampf gegen Grindelwald gehen. Im neuen Teaser können wir auch einen kurzen Blick auf Mads Mikkelsen als neuen Grindelwald erhaschen.

Am 15. April 2022 kommt die Fortsetzung endlich ins Kino!

Erster Teaser zur Fortsetzung von Phantastische Tierwesen ist da

Endlich bekommen wir einen ersten Einblick, wie es im magischen Universum von Newt Scamander und seinen Gefährten weitergeht. Schon ganze drei Jahre warten Fans nun auf die Fortsetzung vom „Harry Potter“-Sequel. Jetzt gibt endlich die ersten Filmausschnitte. Denn zur Feier des 20-jährigen Jubiläums der „Harry Potter“-Filmsaga veröffentlichte Warner Bros ein Video mit allen Highlights des Potterverse. Und am Ende des Videos hat Warner Bros noch eine kleine Überraschung für alle Fans angehängt: Der erste Teaser zum neuen Teil von Phantastische Tierwesen. Und der verspricht so einiges!

Mads Mikkelsen als neuer Grindelwald

Wie der Titel „Dumbledores Geheimnisse“ schon verrät, soll es um das Leben und die Familie Dumbledores gehen. Denn wie wir aus dem letzten Teil wissen, offenbart der Zauberer Grindelwald den richtigen Namen von Credence nämlich „Aurelius Dumbledore“. Im neuen Teil wird also hoffentlich klar, ob Credence tatsächlich der geheime Bruder von Albus Dumbledore ist oder ob der faschistische Zauberer wieder ein falsches Spiel spielt.

Neben den Hauptfiguren, die wir schon aus den letzten Teilen kennen, sehen wir auch ein neues Gesicht: Mads Mikkelsen. Er wird Johnny Depp in der Fortsetzung als Gellert Grindelwald ersetzen (wegen des Scheidungskriegs mit Amber Heard entschied sich Warner Bros dazu, die Zusammenarbeit mit Johnny Depp nicht fortzuführen). Im Teaser sehen wir Mikkelsen, wie er mit einem boshaften Lächeln auf den Lippen von einer Menschenmenge getragen wird. Wir dürfen also auf jeden Fall sehr gespannt sein. Am 15. April ist es dann so weit und „Dumbledores Geheimnisse“ im Kino ansehen.