Jetzt ist es fix: Die Impfpflicht in Österreich wird abgeschafft. Nach mehreren Berichten darüber, dass die Regierung über ein Aus dieser Regelung berät, steht jetzt offiziell fest, dass das Gesetz außer Kraft gesetzt wird.

Das bestätigten Gesundheitsminister Johannes Rauch und ÖVP-Klubobmann August Wöginger am Donnerstag um 14 Uhr bei einer Pressekonferenz. „Die Impfpflicht bringt niemanden zum Impfen“, so Rauch.

Aus für Impfpflicht in Österreich

Trotz der steigenden Corona-Zahlen der vergangenen Wochen wird die Impfpflicht in Österreich komplett abgeschafft. Wie Gesundheitsminister Johannes Rauch in einer Erklärung am Donnerstag bei einer Pressekonferenz betonte, sei dieses Gesetz damals „unter anderen Voraussetzungen“ eingeführt worden. Nämlich zu einer Zeit, in der die Delta-Variante dominierte. Omikron habe die Regeln nun verändert und Impfskeptiker seien nun noch „schwieriger von der Notwendigkeit einer Impfung“ zu überzeugen. Man habe diese Entscheidung auch auf Grundlage eines aktuellen Berichts der Impfpflichtkommission getroffen, der diese als „nicht erforderlich“ erachtet. Die Debatte rund um diese Regel habe die österreichische Gesellschaft gespalten, so Rauch, und es seien dadurch Abwehrhaltungen gegen medizinische Maßnahmen entstanden.

„Wir müssen lernen, mit Corona zu leben“

Stattdessen gehe es jetzt vielmehr darum, zu lernen, mit Corona zu leben. „Nach zwei Jahren Pandemie und Katastrophen-Modus müssen wir hin zu einer Phase des Lebens mit dem Virus“, so Gesundheitsminister Johannes Rauch. Gerade in Zeiten von Preissteigerungen und Krieg sei es jetzt umso wichtiger, Solidarität und Zusammenhalt zu fördern – dazu gehöre eben auch die Abschaffung der Impfpflicht. „Die Wellen werden bleiben und wir werden damit umgehen müssen“, betont Rauch dennoch. Deshalb werde man auch ein Gesamt-Maßnahmenpaket schnüren, das nicht nur die Abschaffung der Impfpflicht, sondern auch die Sicherstellung eines geregelten Lebens mit dem Virus ermöglicht. Rauch appelliert zudem an die Bevölkerung, sich dennoch weiterhin regelmäßig Auffrischungsimpfungen zu holen.

Das Aus der Impfpflicht kommt für manche dennoch überraschend. Denn gerade in den vergangenen Wochen hat sich die Corona-Lage im Land deutlich zugespitzt. Erst am Mittwoch (22. Juni) wurden 10.000 neue Fälle gemeldet. Experten gehen davon aus, dass die Zahl noch weiter steigen wird.