Lange wurde darüber spekuliert, jetzt könnte es bald fix sein: Die Kult-Komödie „Freaky Friday“ bekommt eine Fortsetzung. Das bestätigt Hauptdarstellerin Jamie Lee Curtis jetzt höchstpersönlich.

Doch es scheint noch ein paar Hürden zu geben.

Jamie Lee Curtis teast „Freaky Friday“-Fortsetzung an

Wir warnen euch vor, ihr werdet euch gleich alt fühlen. Denn „Freaky Friday“ mit Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan wird heuer 20 Jahre alt! Ja, richtig gelesen. Vor 20 Jahren tauschten die Psychologin Tess und ihre rebellische Tochter Anna ihre Körper und sorgten für einen absoluten Klassiker unter den Disney-Komödien.

Und ganz im Sinne der nie enden wollenden Nostalgie hoffen Fans natürlich darauf, dass auch „Freaky Friday“ bald das Sequel-Programm bekommt. Wenn Action-Hits wie „Top Gun“ Fortsetzungen erhalten und RomComs wie „Eine wie Keine“ zu komplett neuen Netflix-Hits gemacht werden, warum dann nicht auch die Mutter-Tochter-Komödie. Doch Fans sind mit dieser Hoffnung nicht alleine. Denn auch die Hauptdarstellerinnen Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis scheinen für ein Sequel Feuer und Flamme zu sein. Wann immer sie in den vergangenen Wochen und Monaten danach befragt wurden, betonten beide, dass sie an einem neuen Film sehr interessiert wären.

Ein Wunsch, der jetzt offenbar Form annimmt. Denn Jamie Lee Curtis, die mit ihrem Filmprojekt „Everything Everywhere All at Once“ gerade bei ziemlich jedem Filmpreis auf dem Roten Teppich präsent ist, verriet in einem Interview mit „Variety“, wie die Aussichten auf ein Sequel stehen. „Es wird passieren“, versichert sie dabei. Doch ganz offiziell dürfte es für den Film noch kein grünes Licht geben. Denn die Schauspielerin betont: „Ohne zu sagen, dass irgendetwas offiziell passiert, schaue ich dich in diesem Moment an und sage: ‚Natürlich wird es passieren. Es wird passieren.“

Perfekter Zeitpunkt für eine Fortsetzung

Ein Kommentar, der sich zu einigen kryptischen Anspielungen der Vergangenheit einreiht. So postete Jamie Lee am 10. Februar etwa ein Throwback-Bild von sich und Lindsay, zu dem sie schrieb „Es ist Freitag; ich sag es nur. Freaky Fingers crossed“. Dazu markierte sie Disney! Lindsay kommentierte den Post damals unter anderem mit dem „Fingers crossed“-Emoji. Ein Hinweis darauf, dass vielleicht schon konkrete Gespräche mit den Schauspielerinnen stattfinden? Denn auch im November 2022 erklärte die 64-Jährige bei der Premiere von „Glass Onion: A Knives Out Mystery“: „Es gibt kein geplantes Datum, aber wir reden. Die Leute reden. Die richtigen Leute reden.“

Und der Zeitpunkt für eine Fortsetzung scheint perfekt zu sein. Denn auch Lindsay betont immer wieder, dass beide Schauspielerinnen sehr an einem weiteren Filmprojekt interessiert sind. In der „Tonight Show“ mit Jimmy Fallon bestätigte Lohan schon im vergangenen November, dass sie und Curtis über die Fortsetzung sprechen. Und Curtis scheint sogar erste Plot-Ideen zu haben. Denn gegenüber „The View“ erklärte sie. „Lasst mich die Oma sein! Lasst mich die alte Oma sein, die den Platz tauscht. Dann kann Lindsay die sexy Oma sein, die immer noch glücklich mit Mark Harmon [Anm. Lindsays Stiefvater im ersten Teil] ist, so wie man mit Mark Harmon glücklich sein kann“, schilderte die Schauspielerin. Für sie hat der Film ein klares Ziel: „Ich möchte Lindsay als heiße Oma sehen, und ich möchte sehen, wie ich versuche, mit den Kleinkindern von heute umzugehen. Ich möchte eine Helikopter-Mutter in der heutigen Welt sein, als alte Dame.“

Ob das wirklich die Handlung der „Freaky Friday“-Fortsetzung sein wird, bleibt abzuwarten. Für Fans gibt es bis dahin eigentlich eines zu tun: Daumen drücken und die Zeit mit dem ersten Teil überbrücken.

