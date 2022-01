Luca Hänni und Christina Luft lernten sich bei der RTL-Show „Let’s Dance“ kennen und lieben. Nun haben sich die zwei Lovebirds verlobt. Das gaben beide am Sonntagabend auf Instagram bekannt.

Luca und Christina sind seit 2020 ein Paar.

Luca Hänni und Christina Luft sind verlobt

Auf dem Tanzparkett der RTL-Fernsehshow „Let’s Dance“- hat sich schon so manch ein Traumpaar gefunden. Man denke nur an Rebecca Mir und Massimo Sinató. Ihre Liebe wurde vor ein paar Monaten mit einem gemeinsamen Sohn gekrönt

Aber auch der Schweizer Luca Hänni lernte seine zukünftige Liebe bei „Let’s Dance“ kennen. Dort tanzte er sich 2020 mit seiner Partnerin Christina Luft sogar gemeinsam auf den dritten Platz. Bereits während ihrer gemeinsamen Teilnahme in der Tanzshow knisterte es gewaltig zwischen den beiden.

Wenige Monate nach dem Finale machte das Paar seine Beziehung dann öffentlich. Im letzten Jahr kauften Luca und Christina sich dann ein gemeinsames Haus in der Schweiz, der Heimat des ehemaligen ESC-Teilnehmers. Nun wagen die beiden den nächsten Schritt in ihre gemeinsame Zukunft: Sie wollen heiraten.

Mit einem süßen Foto verkündeten Luca Hänni und Christina Luft am Sonntagabend auf Instagram, dass sie sich verlobt haben. Auf dem Bild schmiegen sich aneinander und lächeln sich mit geschlossenen Augen verliebt an. „Ja“ mit Herzchen steht darunter, sowie der Hashtag #verlobt.

„Unterwegs mit meiner Verlobten“

Auch in ihren Instagram-Storys, teilten beide mit, dass sie verlobt seien. So schrieb Luca Hänni unter einem Video, das seine Zukünftige auf einem romantischen Weg mitten in den Bergen , zeigt: „Unterwegs mit meiner Verlobten“.

Bild: @lucahaenni1 / Instagram

Wann das Paar nun heiraten wird, steht noch nicht fest. Auch weitere Details zur Verlobung oder der geplanten Hochzeit haben die beiden noch nicht verraten.

Im Herbst vergangenen Jahres sagte Hänni der Zeitung „Blick“, er und seine Liebste hätten zusammen ein Haus im Berner Oberland gefunden. Hänni hatte 2012 bei „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen und 2019 beim Eurovision Song Contest für die Schweiz Platz vier geholt.