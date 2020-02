Der Anblick in der U-Bahn ist jeden Morgen der gleiche: Unzählige Menschen starren auf ihr Smartphone. Besonders schlimm sind angeblich Leute, mit vier ganz bestimmten Sternzeichen. Denn sie können ihr Handy fast gar nicht mehr aus der Hand geben.

Diese vier Sternzeichen können nämlich gar nicht ohne das Gerät leben:

Wassermann

Wassermänner lieben Technik und alle neuen Gadgets, die es zu kaufen gibt. Sie sind außerdem immer die ersten, die sich auf einer neuen Social Media-Plattform anmelden. Ob Facebook, Instagram, Snapchat oder TikTok: Wassermänner haben dort einen Account, egal in welchem Alter. Das Sternzeichen ist zwar auch sehr gerne in der Natur, trotzdem legen sie ihr Handy nicht aus der Hand und dokumentieren alles für die sozialen Netzwerke.

Widder

Widder sind wahre Workaholics. Auch in ihrer Freizeit checken sie E-Mails, rufen Kunden an oder schreiben neue Ideen auf. Dazu brauchen sie natürlich ihr Smartphone. Es ist ihr treuer Begleiter, egal wo sie sind. Auch wenn sie auf Urlaub sind, ist das Handy nahezu an der Hand angewachsen. Immer nur für kurze Zeit legen Widder das Telefon beiseite. Das kann aber auch öfters dazu führen, dass sie es in der Bar oder im Restaurant liegen lassen.

Skorpion

Auch Skorpione hängen sehr an ihrem Smartphone. Sind sie erst einmal in die Welt von Instagram und Co. eingetaucht, kann man sie fast nicht mehr zurück ins wahre Leben holen. Ihr Handy ist für den Skorpion eine Möglichkeit, dem stressigen Alltag zu entfliehen.

Zwillinge

Zwillinge lieben es, immer up-to-date zu sein. Auf ihrem Handy haben sie deshalb alle Nachrichten-Apps, die sie finden können. Oftmals kann es aber passieren, dass der Zwilling die Zeit mit seinen Freunden vernachlässigt, um vor dem Handy-Bildschirm sitzen zu können.