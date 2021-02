Es grenzt an eine Sensation! In Wales entdeckt ein vierjähriges Mädchen während einem Spaziergang am Strand einen Dinosaurier-Fußabdruck. Das Highlight: Dieser dürfte laut Experten etwa 220 Millionen Jahre alt sein.

Der Fußabdruck ist etwa zehn Zentimeter lang und soll künftig im National Museum Cardiff zu sehen sein.

Wales: Mädchen findet 220 Millionen Jahre alten Dinosaurier-Fußabdruck

Stellt euch vor, ihr macht gerade einen entspannten Strandspaziergang und plötzlich fällt euch ein seltsamer Fußabdruck auf – der eines Dinosauriers. Eine Vierjährige aus Wales sorgt damit gerade für eine Sensation. Denn das Mädchen entdeckte einen etwa 220 Millionen Jahre alten Dinosaurier-Fußabdruck nahe der Stadt Barry im Süden von Wales.

Die Eltern der jungen Finderin setzten sich sofort mit Experten in Kontakt, die den außergewöhnlichen Fund bestätigen konnten. Laut dem National Museum in Cardiff könnte der wertvolle Fund dabei helfen, die Art und Weise, wie und wo sich die ausgestorbenen Tiere damals weiterbewegt haben, zu verstehen.

Dinosaur footprint found by four-year-old girl along UK beach https://t.co/kTtNNyP2Uv — BBC News (World) (@BBCWorld) January 29, 2021

Eines der besterhaltenen Exemplare

Laut den Experten aus dem Museum sei der Fußabdruck eines der besterhaltenen Exemplare in ganz Großbritannien. Jedoch könne man nicht genau sagen, um welchen Saurier es sich bei dem zehn Zentimeter langen Abdruck handelt. Die Wissenschaftler gehen aber davon aus, dass das Tier ungefähr 75 Zentimeter groß und etwa 2,5 Meter lang gewesen sein soll, auf zwei Beinen unterwegs war und kleine Tiere und Insekten jagte.

Mittlerweile habe man den Abdruck vom Strand entfernt, da er künftig im National Museum Cardiff zu sehen sein soll.