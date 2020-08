Spätsommer gehört eindeutig zu unseren Lieblingszeiten im Jahr… Sonniges, warmes Wetter, das erste herbstlich-bunte Laub 🍂, Sturm 🍷 und vor allem… Weekend Getawaaays! 🚗 Diese möchten wir dieses Jahr vor allem in unserem schönen Heimatland verbringen und auch so richtig wertschätzen genießen! Unsere 7 Top-Tipps für einen Wochenend-Trip innerhalb Österreichs lest ihr hier:

1. Nenzinger Himmel, Vorarlberg

Du bist ein richtiges Camping Girl und träumst von Sternen, so weit du nur sehen kannst? Dann können wir euch den Nenzinger Himmel in Vorarlberg ans Herz legen! 💕 Dieses versteckte Plätzchen in Vorarlberg ist der beste Ort, um sich einfach mal wieder eine schöne Auszeit in der Natur zu gönnen… 🏕️

via GIPHY

2. Schiederweiher, Oberösterreich

Ihr sucht nach einem malerischen Ort für die nächste Instagram Story? Dann ist der Schiederweiher in Oberösterreich your place to be! 😎 Hier könnt ihr nicht nur Ruhe genießen und Energie tanken, sondern auch gleich das nächste Fotoshooting mit der BFF ansetzen! 🤳

Pssst: Habt ihr schon von der Postkarten App gehört? Mit dieser App könnt ihr eure Fotos als Urlaubsgrüße an Freunde und Familie schicken – und das Beste daran: Mit dem Code GRUESSE20 könnt ihr sie kostenlos ausprobieren! 😍 Einfach Foto(s) in der App hochladen, Text verfassen und Adresse einfügen, Gutschein-Code einlösen und gratis verschicken. Diese kommt dann als echte Postkarte an.*

Foto: Post

3. Leopoldsteiner See, Steiermark

Ein weiterer Ort, der nicht unterschätzt werden sollte: der Leopoldsteiner See in der Steiermark. Dieser Bergsee ist nicht nur schön anzusehen, sondern eignet sich auch perfekt für einen Roadtrip von unserer Hauptstadt Wien aus. Was ihr gleich miterkunden könnt: Eisenerz und seinen Erzberg, die beide gleich daneben liegen! 🥰

via GIPHY

4. Lünersee, Vorarlberg

Der Lünersee wurde 2019 schon als schönster Platz in Österreich auserkoren… und das vollkommen zurecht! 💙 Der See mit absolut paradiesischer Umgebung liegt in Vorarlberg und wartet geradezu darauf von euch entdeckt zu werden ✨

via GIPHY

5. Kitzbühel, Tirol

Ihr habt Lust auf einen absoluten Klassiker? Dann ist Kitzbühel eure perfekte Wochenenddestination! 😋 Von Shopping bis hin zu leckerem Essen – hier könnt ihr euch so richtig gönnen und schmausen! Nichts wie los, ab ins Auto und los geht’s! 💨

via GIPHY

6. Mörbisch, Burgenland

Nur einen Katzensprung von Wien entfernt und absolut idyllisch: Mörbisch. Wer einen Roadtrip dorthin wagt, landet nicht nur bei einem schönen Seebad, sondern findet sich auf dem Weg dorthin inmitten von Weinbergen der burgenländischen Toskana (solange man über Jois, Breitenbrunn und Co fährt) und Seefeeling pur! 🌾

via GIPHY

7. Almsee, Oberösterreich

Eine weitere Traumdestination sondergleichen: der Almsee! 💕 Hier könnt ihr nicht nur wunderschöne Sonnenuntergänge erleben, sondern auch noch im Herbst bei buntem Laub spazieren gehen. Auch hier sind eure schönen Insta Pics auf jeden Fall garantiert… 📸

via GIPHY

Happy Roadtripping, liebe missen! 🥰

*Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Postkarten App der Österreichische Post AG, abrufbar unter post.at/agb. Gutschein-Code gültig bis 30.09.2020. Er ist einmalig für eine Postkarte in der Postkarten App einlösbar. Keine Barablöse.