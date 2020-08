Wer aus Österreich zurück nach Großbritannien und Norwegen reist, der muss sich in Quarantäne begeben.

Denn beide Ländern warnen nun vor Reisen nach Österreich.

Quarantäne für Österreich-Reisende in Großbritannien

Urlauber, die aus Österreich oder Kroatien zurück nach Großbritannien reisen, müssen sich wegen der aktuell steigenden Infektionszahlen in den Ländern nun für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Dieselbe Regelung gilt auch für Reisende aus dem Karibik-Staat Trinidad und Tobago. Die verpflichtende Quarantäne tritt ab Samstag (22. August) um 4 Uhr in Kraft. Das teilte der britische Verkehrsminister Grant Shapps mit.

Großbritannien ist in Europa am stärksten von der Pandemie betroffen. Mehr als 322.000 Menschen haben sich dort mit dem Virus infiziert. Über 41.000 sind an Folgen gestorben.

Norwegen spricht Reisewarnung für Österreich aus

Unterdessen gibt es nun auch in Norwegen eine Reisewarnung für Österreich. Ebenfalls ab Samstag gilt dort eine verpflichtende zehntägige Quarantäne für Personen, die von Österreich ins Land kommen. Außerdem rät Norwegen neben Österreich auch von Reisen nach Großbritannien, Spanien, Kroatien und Teilen Schwedens ab. Das teilte das norwegische Außenministerium mit.

So wolle man die Ausbreitung des Coronavirus weiter verhindern. Norwegen ist im Vergleich zu anderen Länder weniger stark von der Pandemie betroffen. Denn von den etwa fünfeinhalb Millionen Einwohnern haben sich bislang etwa 10.000 infiziert. 262 Menschen sind an den Folgen der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.