Gezielte Bewegung kann Menschen mit schwerer Depressionen sogar auf doppelte Weise helfen, wie nun eine Studie bestätigt. Körperliche Aktivität mindert nicht nur die depressiven Symptome, sondern es tut auch dem Gehirn gut.

Für die Studie wurde der psychischen und neurologischen Zustand von 41 Depressionspatienten untersucht.

Studie belegt doppelte Wirksamkeit von Sport bei Depressionen

Eine Depression kann fast jeden treffen: Die Ursachen sind meist komplexe Wechselwirkungen von genetischen, psychologischen und äußeren Faktoren. So spielen Stress, Konflikte und Überlastung im Alltag eine Rolle, aber auch die Jahreszeit und verstärkte soziale Isolation, wie beispielsweise während der Pandemie. Gerade in solchen Zeiten ist es wichtig sich zu bewegen. Wie hilfreich Sport bei Depressionen sein kann, belegt jetzt eine neue Studie der Universitätsklinik für Psychiatrie der Ruhr-Universität Bochum. Körperliche Aktivität mindert nicht nur die depressiven Symptome. Sie steigert auch die Veränderungsbereitschaft des Gehirns, die Voraussetzung für Anpassungs- und Lernprozesse ist.

Teilnehmer unterzogen sich dreiwöchigem Bewegungsprogramm

Um die Wirkung von Bewegung zu untersuchen, gewann die Arbeitsgruppe von Dr. Karin Rosenkranz 41 Betroffene, die in der Klinik behandelt wurden, für ihre Studie. Die Probanden und Probandinnen wurden für die Untersuchung in zwei Gruppen eingeteilt, von denen eine ein dreiwöchiges Bewegungsprogramm absolvierte. Die andere Gruppe nahm an einem Kontrollprogramm ohne körperliche Aktivität teil. Nach dem Sportprogramm ist die Veränderungsbereitschaft bei der ersten Gruppe signifikant gestiegen und habe die Werte von Gesunden erreicht. Zeitgleich sind Depressionssymptome zurückgegangen. Die Patienten berichteten von deutlich weniger Pessimismus, Entscheidungsunfähigkeit und Ängsten, so die Forschenden. Auch ihre Antriebslosigkeit besserte sich. Bei der Kontrollgruppe waren diese Veränderungen nicht so ausgeprägt.

Die Ergebnisse zeigen also, wie wichtig vermeintlich einfache Dinge wie körperliche Aktivität in der Behandlung und Vorbeugung von Erkrankungen wie Depressionen sind.