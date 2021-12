Ein Auftritt der Extraklasse: Jennifer Lawrence hat bei der Premiere ihres neuen Films „Don’t Look Up“ zum ersten Mal stolz ihren Babybauch auf dem roten Teppich präsentiert! Und sieht dabei einfach nur grandios aus.

Zusammen mit Leonardo DiCaprio posierte sie für die Fotografen.

Jennifer Lawrence entzückt mit Babybauch am roten Teppich

Einfach nur WOW! Mum-to-be Jennifer Lawrence schwebte gestern bei der Premiere zu ihrem neuen Netflix-Hit „Don’t Look Up“ in New York City über den Red Carpet. Sie überstrahlte einfach alle! Und das nicht nur mit ihrer wunderschön glitzernden Robe, sondern auch wegen der Tatsache, dass man die Schauspielerin das erste Mal bei einem öffentlichen Auftritt mit Babybauch zu Gesicht bekommt.

Bild: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Und wir sind ganz hin und weg! Das funkelnde Dior-Kleid ist durch seine aufwendige Bestickung und den semitransparenten Cape-Ärmeln schon ein echter Hingucker. Dann noch Jennifers süßer Babybauch, der nun wirklich nicht mehr zu übersehen ist. Selbst Megastar und „Don’t Look Up“-Co-Star Leonardo DiCaprio sieht neben der hübschen Schwangeren beinahe blass aus.

Bild: Mike Coppola/Getty Images

„Don’t Look Up“ erscheint am 24. Dezember

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden. Am Heiligabend, 24. Dezember, erscheint endlich die Komödie „Don’t Look Up“ auf Netflix. Neben Jennifer und Leo spielen in dem Film von Regisseur Adam McKay noch Größen wie Jonah Hill, Teenie-Schwarm Timothée Chalamet und Hollywood-Ikone Meryl Streep. Jaaa, eine Netflix-Produktion der Superlative also. Der Film handelt von zwei zweitklassigen Astronomen, die sich auf eine ausgedehnte Pressetour begeben müssen, um die Menschheit vor einem sich nähernden Kometen zu warnen, der die Erde zerstören wird.