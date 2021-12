Ok, von gefälschten Impfzertifikaten haben wir ja schon gehört. Aber die Versuche, an einen Impfausweis zu kommen, ohne sich jedoch tatsächlich piksen zu lassen, scheinen immer „kreativer“ zu werden. In Italien kreuzte ein Corona-Skeptiker einfach mit einem Silikon-Arm beim Impftermin auf.

Spoiler-Alarm: Der Schwindel flog natürlich auf.

Mann ging mit Silikon-Arm zum Impfen

Es klingt schon ziemlich absurd. Ein 57-jähriger Mann aus Italien wollte zwar einen Corona-Impfnachweis bekommen, seinen echten Arm dafür aber nicht hinhalten. Seine Idee: Er erschien in einem Impfzentrum im norditalienischen Biella mit einem Silikon-Arm. Wie italienische Medien berichten, hatte dieser eine Schulter mit dem Muskel, in den die Nadel eingeführt wird. Das Gesundheitspersonal sollte so getäuscht werden.

Und tatsächlich: Den Ärzten sei zunächst nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Bevor es zur Impfung hätte kommen sollen, unterschrieb er in aller Ruhe die Einverständniserklärung vor dem Arzt. Danach setzte er sich auf den Stuhl, um den Impfstoff zu erhalten, wobei er seine Schulter entblößte. Die Arm-Attrappe aus Silikon sah einem echten Arm zum Verwechseln ähnlich. Doch der Impfhelferin, die dem 57-Jährigen die Dosis verabreichen wollte, fiel dennoch die leicht ungewöhnliche Farbe des Oberarms auf. Und sie bat den Mann deshalb, sein Hemd auszuziehen.

Mann bat Impfhelferin ein Auge zu zu drücken

Die Krankenschwester berichtet, dass der Mann am Ende seinen Silikon-Body zeigte: „Dabei stand er mit einem halben Lächeln da, er bat mich, ihm den Impfstoff trotzdem zu geben und so zu tun, als wüsste ich von nichts. Als er meine Reaktion sah, entblößte er seine Brust, er trug ein schwarzes Hemd, und sagte – noch immer lächelnd: ‚Glaubst du, dass ich so einen Körper habe?‘, dann verstand ich, dass er einen Silikon-Anzug anhatte.“, zitiert Euronews die Krankenschwester. Jetzt beschäftigt sich der Staatsanwaltschaft mit dem Fall.

Strengere Corona-Massnahmen in Italien

Ein Grund für die Aktion des Mannes dürften wohl auch die neuen Restriktionen sein. In ganz Italien treten am heutigen Montag (6.12.) verschärfte Maßnahmen für Ungeimpfte in Kraft. Voraussetzung für den Besuch von Restaurants, Museen, Kinos, Theatern und Sportveranstaltungen ist nun nicht mehr der „grüne Pass“ (3G), sondern der „Super grüne Pass„, den nur Geimpfte oder Genesene bekommen. Lediglich am Arbeitsplatz gilt noch die 3G-Regel.